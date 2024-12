Disque ANS com horário reduzido: horário de atendimento será das 9h às 17h a partir de hoje (2)

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) informa que, em virtude do contingenciamento orçamentário que a Agência tem sofrido, a partir da próxima segunda-feira, 2/12, o Disque ANS irá funcionar com redução de sua estrutura e capacidade. O novo horário de atendimento será de segunda a sexta-feira (exceto feriados nacionais), das 9h às 17h.

A medida foi comunicada na reunião de Diretoria Colegiada na tarde desta segunda-feira, 25/11/2024, diante da necessidade de redução de contratos firmados pela ANS com provedores de bens e serviços. A diminuição no período de funcionamento do Disque ANS deverá impactar no tempo médio de espera por um atendimento humano.

A ANS ressalta que o atendimento aos beneficiários será feito normalmente pelo formulário eletrônico Fale Conosco, disponível no portal da Agência, e pelo atendimento presencial, que pode ser agendado em um dos Núcleos da ANS existentes nas cinco regiões do país.