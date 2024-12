Deputado denuncia que banca do concurso da Educação já é investigada em outros Estados

Do ac24horas —

O deputado estadual Emerson Jarude (NOVO) denunciou nesta segunda-feira (2), que o Instituto Nosso Rumo, banca organizadora do concurso que foi definido pelo Governo do Acre como o “maior concurso público para a Educação no estado”, é investigado por problemas graves na realização de concursos em outros três estados.

A denúncia do deputado, que pede que uma nova banca assuma o certame, surge após os problemas relatados por dezenas de concurseiros após as provas neste domingo (1), que vão desde falta de cadeiras para todos os inscritos até vazamentos de provas e registro de pessoas acessando o telefone nas salas de aplicação: “É a verdadeira receita do caos. Muito mais de R$ 3 milhões nas mãos de uma empresa que claramente não estava preparada para realizar um dos maiores concursos da história do Acre”.

Jarude defende que haja lisura no concurso que contou com cerca de 46 mil candidatos inscritos para as 3 mil vagas. “Em julho deste ano, o Instituto Federal de Rondônia cancelou o concurso após constatar que houve uma falha técnica na impressão dos Cadernos de Provas Objetivas. A banca organizadora era justamente o Instituto Nosso Rumo, que também foi o causador do cancelamento do concurso da Prefeitura de Porto Ferreira, em São Paulo, por erro na impressão das folhas de gabarito”, explicou o deputado.

Problema parecido com o que houve em Rio Branco no último domingo também aconteceu em Alagoinhas, na Bahia, onde houve denúncias de atrasos no início da prova; salas insuficientes para a quantidade de alunos; não recolhimento de aparelhos celulares; e falta de detector de metal nos banheiros. “É inadmissível que a Secretaria de Educação não tenha levado em consideração o histórico da banca escolhida e o resultada seja o prejuízo emocional de tantos acreanos que há meses estão estudando e se dedicando para realizar o sonho da estabilidade profissional”.