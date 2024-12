Concurso dos Correios tem mais de 4 mil inscritos no Acre

O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) divulgou nesta segunda-feira, 02, a estatística de inscritos para o concurso nacional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios).

Com as provas marcadas para o dia 15 de dezembro, as provas do concurso público nacional, movimenta 4.302 inscritos no Acre. O certame, organizado pela banca IBFC, oferece mais de 9.400 vagas em todo o Brasil. Com sete vagas para o Acre, as oportunidades incluem cargos de nível médio e superior, como carteiro, advogado, analista de sistemas, engenheiro civil e engenheiro elétrico.

Com duas vagas para ampla concorrência e uma destinada a candidatos negros ou indígenas, o cargo de carteiro é o mais disputado no estado, somando 3.730 inscritos. Os aprovados terão salário inicial de R$ 2.429,26, que pode alcançar R$ 7.459,67 ao longo da carreira. Além disso, o vale-alimentação/refeição de cerca de R$ 1.400 eleva os ganhos iniciais para aproximadamente R$ 3.829,26.

Os cargos de nível superior no Acre somam 572 inscritos. Os salários iniciais começam em R$ 6.872,48 e podem chegar a R$ 26 mil ao longo da carreira. Além disso, o vale-alimentação/refeição pode elevar os ganhos iniciais para R$ 8.272,48.