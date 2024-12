Após denúncias, concurso da SEE é cancelado pelo governo do Acre

Está cancelada esta etapa do do concurso da Secretaria de Estado da Educação, decidiu nesta segunda-feira (2) o Governo do Acre. Denúncias de irregularidades envolvendo a aplicação das provas vieram à tona logo após o exame e ao longo desta segunda. Um novo cronograma está sendo elaborado e em breve deve ser divulgado.

Segundo consta, 46 mil pessoas disputavam 3.000 vagas no certame, tido como o maior concurso do Acre. O MP abriu inquérito para apurar as denúncias e várias manifestações, como a do deputado Emerson Jarude, complicou ainda mais a banca organizadora, que segundo ele, é investigada em outros Estados.

Veja a nota do governo:

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), informa que, após criteriosa análise dos fatos ocorridos durante a aplicação das provas no domingo, 1º de dezembro, e considerando o fato de a empresa contratada não ter fornecido os documentos relativos à etapa realizada, em especial aos fatos denunciados, decidiu pelo cancelamento da etapa do certame.

Será divulgado novo cronograma de etapas, a ser disponibilizado em breve.

A medida reflete o compromisso do Estado em garantir a transparência, a lisura e o cumprimento dos princípios que regem a administração pública.

Reafirmamos o compromisso com a realização de concursos públicos baseados na legalidade, moralidade e transparência.

Aberson Carvalho

Secretário de Estado de Educação e Cultura

Paulo Roberto Correia

Secretário de Estado de Administração