A nova estratégia da Secretaria da Mulher nas abordagens a pessoas vulneráveis no Acre

A Secretaria de Estado da Mulher (Semulher) realizou mais uma edição do pitstop noturno do programa Sou a Travesti, Existo!, na noite desta sexta-feira, 29, na Via Chico Mendes, em Rio Branco. A iniciativa busca promover conscientização, acolhimento e visibilidade para mulheres trans e travestis.

Durante a ação, a equipe multidisciplinar da Semulher distribuiu materiais informativos e kits de saúde, além de promover rodas de conversa. Esses momentos de diálogo abordaram temas como os canais de apoio disponíveis para mulheres e estratégias de enfrentamento às violências de gênero, com foco na inclusão e no respeito às pessoas trans, travestis e também mulheres em situação de prostituição.

“O programa tem a missão de bater de frente com o preconceito”, disse a técnica da Semulher, Dahlia Pagu. Foto: Rebeca Martins/Semulher

De acordo com a técnica da Semulher, Dahlia Pagu, “o programa tem a missão de bater de frente com o preconceito, e promovendo a cidadania, dignidade, aproximando políticas públicas dessa população que é tão marginalizada, seja em razão da identidade de gênero e até mesmo outras intersecções como raça e etnia.

A Via Chico Mendes, local da atividade, foi escolhida estrategicamente por ser um espaço de grande circulação, favorecendo o alcance da mensagem de inclusão e igualdade para um público mais amplo.

“Eu gostei, porque é uma coisa nova aqui”, disse uma das mulheres alcançadas, A. A., de 19 anos. Foto: Rebeca Martins/Semulher

“Eu gostei, porque é uma coisa nova aqui. Nem todas as pessoas são assim, chegam, param, dão conselhos, ainda mais entregando material para a gente trabalhar, achei muito massa”, disse uma das mulheres alcançadas, A. A., de 19 anos.