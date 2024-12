VÍDEO: Tiroteio em destino turístico deixa dois mortos, crime será investigado

Homens encapuzados e fortemente armados abriram fogo num quiosque em Paraty, litoral sul do Rio de Janeiro, e mataram duas pessoas, neste sábado (30), por volta das 2h30 da madrugada. Durante o tiroteiro, os atiradores fizeram quase 30 disparos e depois fugiram em um carro branco.

A gravação das imagens da câmera de segurança mostra o exato momento em que quatro criminosos armados com fuzis invadiram o quiosque e atiraram na direção de um homem com 12 passagens pela polícia por tráfico de drogas, que de acordo com o portal O Dia, se chama José Carlos.

As pessoas correm desesperadas, algumas se arrastam pelo chão para escapar dos disparos. Três criminosos se retiram. Um policial civil de folga aparece na imagem atrás do carro. O outro bandido corre. Novos disparos atingem o vidro. O policial se abaixa e, depois, vai em direção ao quiosque.

A outra vítima foi o cabo Elieze Oliveira da Silva, de 38 anos, que estava de folga. Além disso, duas pessoas ficaram feridas. Um turista argentino e um outro PM, que também estava fora de escala. Eles foram atendidos em um hospital local e liberados em seguida.

Em entrevista a TV Globo, o delegado do caso, Marcelo Russo, “nós estamos ouvindo testemunhas, colhendo imagens do local. Nós não descartamos nenhuma das linhas de investigação, mas a principal seria um ajuste de contas entre facções criminosas rivais”, afirmou o delegado.

O quiosque fica a menos de 500 metros do Centro Histórico, principal destino turístico de Paraty.





Fonte: BNEWS