VÍDEO: Integrante de facção é preso ao tentar fugir pelos telhados de casas

O integrante de um grupo criminoso foi preso na manhã da última sexta-feira (29), em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (CE), em cumprimento a um mandado de prisão por homicídio. Antes de ser capturado, o homem escalou um muro e tentou fugir pelos telhados de casas.

Veja o momento:





O alvo da ação foi Daniel de Almeida de Sousa, conhecido como “Bola”, que possui posição de destaque na hierarquia de uma facção criminosa e tinha envolvimento direto com Alban Darlan Batista, um dos traficantes mais procurados do Ceará, que foi morto em confronto com a polícia no Rio de Janeiro.

De acordo com a Delegacia Metropolitana de Caucaia, a prisão de Daniel foi em cumprimento a um mandado de prisão pelo assassinato de uma pessoa em outubro de 2019. Na ocasião, o suspeito estava bebendo em um bar no Bairro Santa Rosa quando se desentendeu com a vítima e a matou a tiros próximo ao estabelecimento.

Além disso, também foi cumprido contra Daniel, um mandado de prisão pelo crime de roubo, ocorrido em 2013. Os agentes apreenderam com o suspeito munições, drogas e um aparelho celular.

Fonte: BNEWS