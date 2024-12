VÍDEO: Homem faz mulher de refém e diz que sequestro “é para melhorar a segurança da cidade”

Homem fez reinvindicações à respeito da segurança da cidade com refém nos braços | Bnews - Divulgação Leitor Bnews

Um homem fez uma mulher de refém na manhã deste domingo (01) na cidade de Ipirá, no Centro-Norte baiano. A mulher supostamente estaria trabalhando no supermercado quando foi rendida pelo homem que portava uma faca. Em pouco tempo, a situação movimentou a cidade e aglomerou pessoas na frente do estabelecimento.

Para liberar a mulher, o homem pediu a presença da imprensa e que divulgasse as mensagens que ele teria para dizer, entre elas acusações contra a Polícia Militar da cidade. “Peço investigações sobre certos policiais, que supostamente são envolvidos com milícia que fornece drogas para facção na cidade e que encobrem o que acontece de errado na cidade”, diz o homem.

O que eu estou fazendo hoje aqui é só para melhorar a segurança da cidade”, diz o homem com a refém nos braços.

A segurança da cidade foi a principal reivindicação do homem. “A cidade está desorganizada, em termos de segurança, a cidade não tem segurança”, afirma.





Fonte: BNEWS