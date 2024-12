VÍDEO: Cachorro fica “dopado” após cirurgia e tem reação hilária

Cachorro fica "dopado" com anestesia e cena divertida viralizou nas redes sociais | Bnews - Divulgação Reprodução / Redes sociais

A tutora Whitney, dos Estados Unidos, divertiu os internautas ao compartilhar a divertida reação do seu cãozinho de estimação após realizar um procedimento em uma clínica veterinária.

Na cena compartilhada no TikTok na quinta-feira (28), o cachorrinho apareceu usando uma almofada azul envolta do pescoço enquanto encarava tudo com olhos arregalados e desfocados, quase como se estivesse dopado.

Acontece que o cãozinho precisou tomar anestesia para fazer o procedimento e acabou ficando mais aéreo devido aos efeitos do medicamento.

“Quando eles te dão a ‘coisa boa’ depois da cirurgia”, dizia a legenda da publicação que viralizou e atingiu 510 mil curtidas.

Nos comentários, os internautas se divertiram com a cena. “Ele quase escorregou e falou com você, mas viu que você estava gravando”, “Aquele pedacinho de sorriso no final” e “Parece que ele acabou de recuperar a consciência, ele está percebendo que foi um cachorro esse tempo todo”, declararam.

Confira:

