O novo presidente do MDB, ex-prefeito Vagner Sales, recebe o partido fora do protagonismo político, após perder a eleição municipal nos maiores colégios eleitorais do estado. A sua missão não será fácil, retornar o MDB ao jogo político. Montar uma chapa competitiva para deputado federal parece ser a prioridade. O MDB não tem ninguém no parlamento federal. E, ter um parlamentar federal é a moeda que vale em Brasília e na cúpula partidária. Não vejo o MDB com nome próprio viável para disputar o governo e nem para senador. Terá que se aliar. Mas a abertura de discussão sobre a participação do MDB na eleição de 2026, é algo prematuro. O cenário de 2026 pode ser completamente diferente do da atualidade. Por isso, o MDB terá que ter a sabedoria e paciência de esperar antes de tomar um rumo político. O Vagner Sales, com a sua experiência, sabe que não se senta na mesa política antes do jogo começar. E é cedo.

SUCUPIRA É AQUI

O prefeito Tião Bocalom recebeu de servidores da PMRB, o título do “Oscar do Último Romântico”. Que bonitinho! E os comissionados do DETRAN, homenagearam o governador Gladson Cameli, com uma faixa de “Garoto Popularidade”. Que bonitinho! Disputa dura para ver quem conseguia ser mais agradável ao chefe. Sucupira é aqui.

NÃO ME APETECE

Nada contra quem participa. Ou gosta. Mas, não me apetece festas oficiais para jornalistas. Na verdade, um convescote de ação entre amigos do poder. Prefiro um jornalismo independente. Respeito quem pensa ao contrário. Cada um no seu quadrado. Assim é a vida.

SAUDADE DOS DEBATES

A atual legislatura da Assembléia Legislativa não chega nem perto da passada no quesito debates. Com a oposição resumida aos deputados Edvaldo Magalhães (PCdoB) e Michelle Melo (PDT), as sessões ficaram na maioria travadas, porque 98% dos deputados integram a base do governo. Assim, o principal foco do parlamento, o contraditório, ficou prejudicado por prevalecer o sim senhor. Mas nem tudo é araruta. Mesmo na base alguns deputados se destacaram por levantarem pautas positivas, como os deputados Pedro Longo (PDT), José Afonso (SOLIDARIEDADE) e Adailton Cruz (PSB). E o presidente Nicolau Júnior (PP), que conseguiu montar uma base fiel ao governo, aprovando todos seus projetos. No mais, foi um ano apático.

DISCUSSÃO PATÉTICA

Os vereadores não podem regular como as famílias devem se comportar. É, pois, patético e tolice discutir quem deve ou não deve participar da Parada Gay. O projeto aprovado na Câmara de Rio Branco tutelando as famílias, é inconstitucional até a medula.

PODE SE PREPARAR

Tenho boas fontes no MPF: caso o prefeito Tião Bocalom sancione a lei aprovada na Câmara Municipal de Rio Branco, fixando quem pode ou não pode participar da Parada Gay, se prepare: não só ele, como os vereadores que votaram a favor vão responder por crime de racismo e homofobia. Isso é inevitável.

COISAS MAIS IMPORTANTES

Há muito mais coisas importantes para o prefeito Tião Bocalom se preocupar do que ficar condenando a permanência de menores na Parada Gay. Até porque isso é crime.

NÃO CONVIDEM

Recomendo não convidarem para o mesmo tacacá o senador Alan Rick (UB) e a deputada federal Socorro Neri (PP). O grupo do Alan tinha como certo o apoio de Socorro na disputa do Palácio Rio Branco; mas ela se aliou à candidatura de Mailza Assis (PP) ao governo, de quem ficou próxima.

VOOS MAIS ALTOS

Olavinho Boiadeiro(Acrelândia) e Sérgio Lopes (Epitaciolândia), são prefeitos que devem disputar em 2026 mandatos de deputado estadual.

CARREIRA SOLO

O ex-governador Jorge Viana vai ter que enfrentar uma barra pesada na disputa do Senado em 2026. Não dá mais autógrafo; não é mais o “menino do PT” e dificilmente, o PT terá um bom candidato próprio a governador para lhe dar palanque, importante numa disputa do Senado. JV vem de duas derrotas carimbadas na testa: perdeu para senador e para governador. Se perder a próxima terá o seu futuro político complicado.

SEM A FORÇA DA MÁQUINA

Na eleição passada o deputado Gilberto Lira (UB) teve a favor da sua candidatura a máquina da prefeitura de Sena Madureira. Com sua derrota para prefeito e seu padrinho Mazinho Serafim fora do poder, terá que disputar a reeleição sem as benesses dos cargos. A política sempre gira.

ALIANÇA COM MDB

O senador Sérgio Petecão (PSD) trabalha para reeditar em 2026 a aliança da eleição municipal com o MDB. Não deve haver resistência por parte dos cabeças brancas do Glorioso do Dr. Ulysses Guimarães.

ORDEM UNIDA

O regime no REPUBLICANOS em 2026, será o de ordem unida e direita, volver! O deputado federal Roberto Duarte tem dito que o candidato do seu partido que apoiar candidaturas de outras siglas, não terá legenda e pode procurar outro rumo.

NÃO FICA

Quem deve procurar outro partido para disputar em 2026 um mandato na ALEAC, é o vereador Zé Lopes (REPUBLICANOS). Vê a chapa do REPUBLICANOS complicada, com nomes fortes. Ora, Zé, se quiser moleza toma sopa de quiabo. Eleição de estadual é outro patamar, não é mamão com mel: a disputa é estadual.

PP DESUNIDO

O vereador Samir Bestene (PP) não conseguiu a unidade do seu partido em torno da sua candidatura a presidente da Câmara Municipal de Rio Branco. Não tem o voto da vereadora Elzinha Mendonça (PP).

FORA DE TEMPO

Uma aliança que não se repetirá mais na eleição de 2026 é a entre o MDB e a Federação formada pelo PT-PCdoB-PV. Saíram arranhados da eleição municipal.

PAUTA POSITIVA

O concurso da Educação do estado é o que maior número de vagas oferece em todos os governos. Foi uma pauta positiva que teve como protagonistas principais o governador Gladson Cameli e o secretário de Educação, Aberson Carvalho. Não se gasta com Educação, se investe. O Aberson é um dos poucos secretários do governo que teve uma projeção além do feijão com arroz na equipe do Cameli.

NÃO DEVE PROSPERAR

Depois dessa descoberta com gravações e delações premiadas de uma tentativa de golpe militar; o movimento a favor de uma anistia murchou como alface no sol.

NÃO TEM JOGO

Não passa de fake a conversa que rola nos bastidores que o senador Alan Rick (UB) pode abrir mão para a candidatura de Mailza Assis (PP) ao governo, e só disputar em 2030. Só se estivesse sofrendo das faculdades mentais. Alan é sim candidato ao governo em 2026. Na política, não se deixa cavalo passar selado.

FRASE MARCANTE

“Fulano não tem inimigos. Em compensação nenhum de seus amigos gosta dele”. Oscar Wilde.