Provas de concurso da educação são canceladas após confusão em Rio Branco

Uma grande confusão marcou a realização das provas do concurso da educação na escola Djalma Teles, localizada no bairro Jorge Lavocat, em Rio Branco, na tarde deste domingo, 1º.

Ao chegarem ao local de provas, os candidatos ao cargo de professor de educação física se depararam com a falta de cadeiras para todos os candidatos, o que gerou uma grande confusão.

Franklin Ingma, candidato do concurso, relatou ao ac24horas o problema. “Ocorre que não tinha cadeira para todo mundo, acabou que criou uma grande confusão, os candidatos ficaram todos abalados. Correram atrás de cadeira em cima da hora e não tinha. As provas vazaram, foi uma grande confusão”, contou.

A confusão foi tão grande que a coordenadora da Secretaria de Educação responsável pela aplicação das provas na escola Djalma Teles passou mal e teve que ser atendida por uma ambulância do SAMU.

Em um outro vídeo enviado pelos candidatos, aparece uma representante da SEE dispensando os candidatos e cancelando a realização das provas, o que prejudica os candidatos ao concurso de professor de educação física e biologia.

O caso vai ser encaminhado à banca organizadora do concurso para serem adotadas as providências necessárias. “Não sei o que vão fazer, o que não pode é os alunos serem prejudicados por um erro grave da coordenação do concurso”, disse outra candidata.

A Secretaria de Educação ainda não pronunciou sobre o assunto.