Apesar da ausência de dois trios elétricos que não compareceram à passeata da 17ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ em Rio Branco, milhares de pessoas participaram do evento neste domingo, 1º de dezembro. O público saiu do Skate Parque em direção à Concha Acústica, no Canal da Maternidade, onde ocorreram shows locais e outras atividades culturais.

Com cartazes carregados de mensagens emblemáticas, os participantes demonstraram apoio às causas da comunidade LGBTQIAPN+. O percurso manteve o espírito de resistência e celebração, mesmo diante dos contratempos.

O presidente do Conselho Estadual de Combate à Discriminação LGBT do Acre, Germano Marino, destacou a relevância do evento e as dificuldades enfrentadas na organização. Ele lembrou que a programação começou no dia 23 de novembro, com a abertura da 17ª Semana da Diversidade. “Estamos há seis meses lutando contra uma Câmara de Vereadores reacionária que fez de tudo para acabar com a realização da Parada do Orgulho LGBT”, afirmou o ativista.

A mobilização reforçou o papel do evento como um espaço de luta por direitos e visibilidade para a comunidade LGBTQIAPN+. Geovana Moraes, disse que o evento é fundamental para a defesa de direitos da população. “Sofremos discriminação diária, isso é ruim”, comentou.