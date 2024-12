Marido atropela mulher e vai embora a pé; assista o vídeo

Um vídeo flagrou o momento que o o gerente de supermercado James Cristian dos Reis, de 46 anos, o marido de Amanda Farias de Araújo, de 27 anos, a atropelou de propósito e matou em Franca (SP). A informação é do G1.

O vídeo mostra a mulher caminhando até o cruzamento da Rua Emília Marcondes Luz com a Rua Paulo Balbuino Cintra Mendes, quando um furgão atinge na calçada e ainda bate contra uma árvore.

Em seguida, mostra o homem descendo do carro e indo até perto da vítima, que ficou embaixo da árvore. Ele inclusive sem demonstrar qualquer emoção, observou a cena, enquanto vizinhos desesperados chegaram e começaram a se mobilizar. Depois, o homem deixou o local em direção a uma mata.

Ele foi preso após uma mulher acionar a Polícia Militar na Praça Monteiro Lobato, denunciando que um homem com as características de James havia tentado roubar o carro dela.

De acordo com a testemunha, ele que tinha matado a própria mulher e exigiu as chaves do veículo. Já para a Polícia Civil ele afirmou que agiu depois de descobrir que a mulher mantinha um relacionamento extraconjugal.

“Ele informou que descobriu uma traição recente, perdoou a mulher uma vez, tentou reconciliar, porém, ao que parece, ela continuou mantendo esse relacionamento extraconjugal. Ele disse que mexeu no celular dela, pegou várias mensagens e, segundo ele, instalou uma câmera com microfone na casa e flagrou algumas conversas dela com o suposto amante”, disse o delegado Gabriel Fernando Tomaz da Silva.





Fonte: Bnews