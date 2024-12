Empresas do Acre se destacam em recuperação de crédito no País, mostra pesquisa

De acordo com o Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian, em junho, do total de débitos negativados, 39,3% foram pagos ou renegociados pelas empresas inadimplentes em até 60 dias após o mês de referência, ou seja, em agosto. Esta foi a segunda menor taxa do ano, abaixo, inclusive, dos índices de algumas regiões, como o Nordeste, que teve um percentual mais expressivo do que a média nacional, com 51,4%. Os empreendimentos do Norte também tiveram destaque (48,4%). Em sequência ficaram as regiões Sul (40,6%), Centro-Oeste (40,4%) e Sudeste (34,1%). Veja no gráfico abaixo a evolução mês a mês do cenário nacional:

“As taxas de juros elevadas têm dificultado o acesso ao crédito, encarecendo os empréstimos e tornando-os menos atrativos para as empresas. Além disso, a inflação diminui o poder de compra e aumenta os custos operacionais, pressionando ainda mais as margens de lucro. Outro ponto crucial é que os consumidores estão menos inclinados a gastar além do essencial, o que torna o dinheiro mais escasso para as empresas, dificultando o pagamento de suas dívidas”, explica o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi.

Considerando ainda a visão nacional, dentre os setores em que as contas inadimplentes foram adquiridas, aquele que recuperou mais crédito foi o segmento de “Utilities” (46,6%). Em seguida, estava o segmento de “Outros” (45,2%), que engloba empresas ligadas ao agronegócio, indústrias e instituições do terceiro setor. Veja na tabela a seguir os dados completos:

Na visão por valores, aqueles acima de R$ 10.000 foram os que registraram maior porcentagem de pagamentos (45,3%). O menor percentual de quitação ficou com os débitos entre R$ 2.000 e R$ 10.000 (33,1%). Confira abaixo os demais percentuais de acordo com o valor das dívidas:

Empresas do Piauí, Alagoas e Acre se destacaram no ranking nacional

O recorte por estados mostrou que o Piauí teve o melhor desempenho na quitação de contas inadimplidas em junho em até 60 dias do mês de referência (61,2%). Em sequência estavam Alagoas (55,8%) e Acre (55,2%). Veja no gráfico abaixo os dados estaduais:

As PMEs possuem agora um portal exclusivo para renegociação das suas dívidas com melhores condições, o Limpa Nome PJ. Neste portal, além das negociações é possível ter acesso a diversos outros serviços. Para consulta do seu Score PJ, realização de outras tarefas de gestão ou para limpar seu CPNJ, aprimorando a saúde financeira do seu negócio, acesse: https://empresas.serasaexperian.com.br/limpa-nome.

Recuperar crédito pode ser um processo difícil, principalmente quando a empresa precisa cobrar seus clientes inadimplentes ou está com dificuldades financeiras para cumprir com os compromissos financeiros firmados com credores, parceiros e fornecedores. Ter um bom processo de recuperação de crédito é a saída, pois garante que a saúde financeira do negócio não seja prejudicada. Para isso, é necessário entender o perfil dos devedores, as regras de cobrança e as legislações vigentes para não gerar problemas maiores.

Com a solução de Recuperação de Dívidas da Serasa Experian, desenvolvida exclusivamente para pequenas e médias empresas, os empreendedores economizam tempo e dinheiro, além de evitar desgastes por conta de inadimplência. Mais informações estão disponíveis aqui.

Metodologia

O Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian considera o número de dívidas incluídas no sistema de inadimplência em cada mês específico. A medida de até 60 dias para quitação dos compromissos financeiros deste indicador foi selecionada por refletir a régua comum utilizada pelas soluções de cobrança, mas esse tempo pode variar de acordo com cada credor. Além disso, a série histórica do índice ainda é curta, com dados retroativos desde 2017, dessa forma, não é possível afirmar períodos de sazonalidade, uma vez que seria necessário contar com no mínimo 05 anos de observação para fazer essa análise.