Em ação social da Igreja Batista do Bosque, governo do Acre leva serviços essenciais à comunidade

Em uma ação social promovida pela Igreja Batista do Bosque, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), participou neste sábado, 30, oferecendo serviços como Registro Civil, Bolsa Família/Cadastro Único, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e distribuição de itens do projeto Vestuário Social.

A atividade é a terceira do ano organizada pela IBB Social e reuniu diversas instituições públicas para oferecer serviços em áreas como saúde, com especialidades médicas, incluindo fonoaudiologia, clínica geral, neuropediatria e fisioterapia, além de aferição de pressão arterial, atendimentos jurídicos, emissão de documentos, assistência social e atividades lúdicas para as crianças.

Para a secretária em exercício da SEASDH, Amanda Vasconcelos, a parceria entre as instituições fortalece os serviços oferecidos à população e promove o bem-estar social.

“Hoje estou aqui na IBB Social, representando nossa vice-governadora e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis, trazendo os serviços da assistência social como 1.500 kits de vestuário social. Quando os serviços da secretaria chegam à população que realmente precisa, às pessoas em situação de vulnerabilidade, conseguimos cumprir nosso papel social. Agradeço à Igreja Batista do Bosque por nos procurar, por promover essa parceria e por nos proporcionar a oportunidade de atender tantas famílias que vieram buscar os serviços oferecidos hoje”, declarou a secretária.

A iniciativa contemplou também serviços essenciais como vacinação de animais, atendimentos oftalmológicos (com crianças já recebendo óculos), distribuição de roupas, cortes de cabelo para crianças, idosos e mulheres, além de atendimento odontológico contínuo realizado nas vans odontológicas.

A coordenadora da ação pela IBB Social, Prª. Anacásia Caetano, destacou o impacto da iniciativa na promoção da cidadania em Rio Branco.

“Muitas vezes, as pessoas deixam de buscar assistência médica, jurídica e de outras áreas porque, durante a semana, não têm tempo disponível. Esses serviços são oferecidos aos sábados, quando muitas pessoas têm mais disponibilidade. Entre os serviços, destacam-se os de saúde, que promovem a prevenção de doenças, ajudando a desafogar os postos médicos e hospitais. Essa ação social é uma iniciativa que vem para somar esforços, oferecer serviços essenciais e promover a cidadania de forma ampla e acessível”, ressaltou.

O projeto Vestuário Social ofereceu kits contendo duas peças de roupas novas, masculinas e femininas em diversos tamanhos. A chefe do Departamento de Demandas Emergenciais, Ieidna Chaves, enfatizou a importância da parceria com a Defesa Civil Estadual para viabilizar a distribuição.

“O Vestuário Social está na sua segunda edição. Já atendemos a Igreja Batista do Bosque no bairro 6 de Agosto e, hoje, novamente em parceria com a Igreja, estamos oferecendo o projeto para atender a comunidade e trazer um pouco mais de dignidade para as famílias através dessas roupas”, afirmou.

Entusiasmada, Lucilene Soares, auxiliar do lar, comenta o que achou do projeto vestuário social, que oferta roupas para a população em vulnerabilidade e como soube da ação: “Fiquei sabendo pela presidente do bairro, que é a Renata Sousa, e aí resolvi vir pra ajeitar minha identidade. Não consegui, mas consegui ganhar meu presente de Natal, que eu amei, gostei muito, amei a blusinha, amei o short”, frisa Lucilene, se referindo as roupas.

Técnicos do registro civil, BPC e cadastro único realizaram emissão de segunda via de certidão de nascimento, localização dos documentos, análise cadastral do bolsa família e entre outros.

Além da SEASDH, também participaram da ação a Polícia Civil do Acre (PCAC), a Fundação Elias Mansour (FEM), a Secretaria da Mulher (Semulher) e outras instituições parceiras, contribuindo para o sucesso da iniciativa.