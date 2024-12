DEZEMBRO VERMELHO começam no Acre campanhas por vida saudável na população

Em alusão ao Dezembro Vermelho, Mês de Enfrentamento ao HIV/aids e Outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), a Organização em Centros de Atendimento (OCA), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realizará na próxima segunda-feira, 2, em Rio Branco, uma ação aberta, de cuidados com a saúde para toda a população.

A abertura da campanha do Dia Mundial de Luta contra o HIV/aids , contará com uma série de atendimentos realizados por profissionais da saúde, oferecendo assistência para testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites, vacinas contra influenza, difteria e tétano e hepatite B, aferição de pressão arterial e exames de glicemia, além de distribuição de preservativos, autotestes e orientações para o autocuidado e preservação.

A diretora da OCA, Fran Brito, aponta a importância do cuidado com a saúde pública. “Essa iniciativa vai muito além de oferecer testes rápidos e vacinas, ela representa o nosso compromisso com a saúde pública e a disseminação de informação de qualidade. Sabemos que o combate ao preconceito e à desinformação é tão essencial quanto o acesso aos serviços de saúde, é por isso que buscamos sempre promover ações como essa”, destaca.

O Mês de Enfrentamento ao HIV/aids busca viabilizar a importância do autocuidado à exposição de todas as infecções transmissíveis sexualmente. Mobilizado por meio de um conjunto de ações que estimulam e orientam toda a população sobre os métodos de proteção, o Dezembro Vermelho também se destaca pela assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV.

A ação, direcionada ao bem-estar da sociedade, será realizada no auditório da OCA de Rio Branco, das 8h às 11h, sendo necessário apresentar cartão do SUS e CPF para a realização dos atendimentos disponíveis.