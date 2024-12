Confusão e tiroteio marcam show de banda de pagode famosa; assista o vídeo

O show da banda Menos É Mais foi marcado por uma confusão na noite deste sábado (30), em um parque aquático, localizado em Foz do Iguaçu, no Paraná. Fãs do grupo registraram o momento em que acontece uma briga, que chega a ter disparos de arma de fogo.

A apresentação precisou ser interrompida às pressas e diversas pessoas saíram correndo durante a confusão. Vídeos divulgados pelo portal ‘Paraná Pop’ mostram que uma pessoa ficou machucada e precisou ser atendida pelo corpo de bombeiros.

Procurada pelo portal de Leo Dias, a assessoria da banda informou que as medidas estão sendo tomadas para identificar os responsáveis pelo ocorrido e que devem se pronunciar oficialmente em breve.

Menos é Mais, grupo de pagode, teve que interromper seu show depois que vários tiros foram disparados. Aconteceu sábado, 30/11 em Foz do Iguaçu, Paraná. A assessoria da banda se pronunciou:

"Esperamos que os responsáveis sejam identificados e respondam por seus atos".

