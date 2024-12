Câmeras de segurança registram suspeito atirando à queima-roupa dentro de mercadinho; veja vídeo

Câmeras de segurança registraram o momento em que suspeitos entraram em um mercadinho, no município de Marechal Deodoro, em Alagoas, e efeturaram disparos à queima-roupa durante uma tentativa de homicídio.

Informações iniciais dão conta de que o crime ocorreu por cerca de 10 segundos. No momento da ação, a vítima, que sobreviveu e foi levada para um hospital, estava sentada na parte interna do balcão do mercadinho, mexendo no aparelho celular, ao lado da de uma mulher.

Ao que indica, dois suspeitos participaram da ação criminosa. Eles seguem sendo procurados pela polícia. O fato ocorreu na última segunda-feira (25).

Vídeo:





Fonte: BNEWS