RECURSOS HÍDRICOS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS os novos passos do Acre pela preservação da água

Com foco nas regiões mais vulneráveis do estado, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) realizou o curso “Recursos Hídricos e Mudanças Climáticas”, uma iniciativa voltada para a capacitação de agentes públicos, sociedade civil organizada, sindicato dos trabalhadores rurais e comunidades indígenas, que atuam em temas relacionados à gestão hídrica e aos impactos das mudanças climáticas.

A atividade teve início na segunda-feira, 25, e encerrou nesta sexta-feira, 29, em Plácido de Castro, Manoel Urbano e Cruzeiro do Sul. A capacitação visa fornecer conhecimentos e estratégias para enfrentar os desafios ambientais cada vez mais intensificados pelas mudanças climáticas, que impactam diretamente os recursos hídricos e as comunidades rurais.

Um dos objetivos principais da formação é promover a adaptação das comunidades e instituições às mudanças climáticas, com ênfase em prevenção, adaptação e mitigação dos efeitos adversos, como a escassez de água e eventos climáticos extremos. Ao todo, já foram realizados oito cursos em todo o estado e órgãos públicos e secretarias dos municípios têm participado de forma significativa.

A formação foi realizada em parceria com a Universidade Federal do Estado do Acre (Ufac), Defesa Civil Estadual e o Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac). A ação faz parte do Plano de Capacitação em Recursos Hídricos, elaborado pela Sema e aprovado pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente e Floresta (Cemaf), com apoio da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), no âmbito do programa Progestão.

A chefe da Divisão de Recursos Hídricos na Sema, Maria Antônia Nobre, responsável pela coordenação do curso nos 22 municípios acreanos destaca a importância de capacitar o público frente aos eventos climáticos para que possam atuar, de forma preventiva, adaptando e mitigando os impactos.

“O curso busca principalmente essa mudança de comportamento institucional para que esses técnicos também comecem a agir de forma multiplicadora sobre os extremos que vem ocorrendo, tanto de cheias quanto de secas. Nós buscamos a multiplicação dessas informações para ajudar comunidades tanto urbanas quanto rurais a se prepararem para esses eventos. Eles têm compreendido a importância de disseminar essas informações dos recursos hídricos e, principalmente, a importância de iniciar uma adaptação ao novo normal”.

O curso é ministrado com módulos teóricos sobre o impacto das mudanças climáticas nos recursos hídricos e práticas focadas em planejamento e gestão sustentável dos recursos naturais. A capacitação visa também fortalecer a governança hídrica e a implementação de políticas públicas eficazes para garantir a segurança hídrica e a sustentabilidade no estado.

O coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Batista, parabenizou o curso pela diversidade de agentes contemplados:

“Estamos nos aproximando de um período que chove muito em todo estado. Nos meses de janeiro a abril temos problemas com as alagações e enxurradas. Essa capacitação é muito importante para aguçar o conhecimento das pessoas, para que elas entendam os riscos, e saibam como agir nesses eventos. Além disso, podem atuar como multiplicadores desses conhecimentos”.

A coordenadora da Educação Ambiental na unidade da Sema, em Cruzeiro do Sul, Linete Maia, destaca a importância da formação para multiplicação do conhecimento, por meio da educação ambiental.

“O curso sobre mudanças climáticas está sendo de grande valia para nós, principalmente por sermos técnicos e estarmos juntos da população em geral. Para nós, que fazemos parte da Secretaria de Meio Ambiente na era de educação ambiental e visitamos e repassamos informações em escolas, esse curso pode nos capacitar melhor para fazer esse trabalho”.