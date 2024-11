Como será o clima no Brasil em dezembro? regiões do Acre podem ter chuva abaixo da média

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para o mês de dezembro indica chuvas entre a média climatológica (tom cinza) e acima da média (tom azul) em grande parte da Região Norte, no nordeste de Mato Grosso, em São Paulo, no sul de Minas Gerais e no oeste do Piauí. Por outro lado, a Região Sul deverá registrar precipitação abaixo da média (tom amarelo), com exceção de áreas localizadas no leste de Santa Catarina e norte do Paraná, onde os acumulados poderão ficar na normalidade ou acima da média (tons azuis).

No centro-leste da Região Nordeste, a previsão aponta para precipitação dentro da normalidade, exceto em áreas da Bahia, Maranhão e sul do Piauí, onde os volumes de chuva devem ficar abaixo da climatologia, com volumes inferiores a 200 mm. No centro-norte de Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso do Sul, as chuvas deverão variar entre próximas e abaixo da média histórica.

Considerando o prognóstico climático do INMET para dezembro de 2024 e seus possíveis impactos nas principais culturas, a previsão de chuvas mais regulares e bem distribuídas continuarão a ocorrer nas áreas em produção da região Norte, favorecendo a semeadura e o desenvolvimento das lavouras, Já no MATOPIBA (região que abrange os Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), a previsão aponta para menores volumes de chuva, porém serão suficientes para a manutenção da umidade do solo na maioria das localidades.

Em grande parte das regiões Centro-Oeste e Sudeste, o mês de dezembro será marcado pela elevação dos níveis de umidade no solo, devido a previsão de chuvas mais regulares que irão favorecer o desenvolvimento dos cultivos de primeira safra. Algumas áreas podem ser afetadas pela má distribuição das chuvas, como o sudoeste do Mato Grosso, sul do Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo e norte de Minas Gerais.

Em grande parte da Região Sul, a previsão é de chuvas próximas à média histórica e os níveis de umidade no solo permanecerão elevados, beneficiando a semeadura e o desenvolvimento dos cultivos de primeira safra. Algumas áreas do sul do Rio Grande do Sul e noroeste do Paraná, podem ter volumes mais baixos de chuva e redução da umidade do solo.

Temperatura

Quanto às temperaturas, a previsão indica que deverão ser acima da média em grande parte do país com possibilidade de ocorrência de alguns dias de calor em excesso (tons em vermelho), principalmente no norte do país, onde as temperaturas médias do ar podem ultrapassar os 28ºC.

Em áreas pontuais do Amazonas, Amapá, sudoeste do Paraná, leste de Santa Catarina e sul do Rio Grande do Sul, são previstas temperaturas próximas ou ligeiramente abaixo da média (tons em cinza e azuis no mapa da Figura 1b), devido a ocorrência de dias consecutivos com chuva que podem amenizar a temperatura.

Figura 1: Previsão de anomalias de (a) precipitação e (b) temperatura média do ar do modelo climático do INMET, para o mês de dezembro de 2024

Confira AQUI a previsão climática para dezembro/2024.

O INMET é um órgão do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e representa o Brasil junto à Organização Meteorológica Mundial (OMM) desde 1950.