A operação faz parte de uma iniciativa nacional coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), através da Coordenação-Geral de Operações Integradas e Combate ao Crime Organizado (CGOI), ligada à Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi). Essa ação integra o âmbito da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas (Renorcrim), que visa combater de forma articulada as atividades de facções criminosas em todo o território nacional.

O delegado José Adonias, titular da DRACO, destacou a importância da operação no combate ao crime organizado no estado do Acre. “Essa operação representa um grande avanço na desarticulação de organizações criminosas que ameaçam a segurança da população. O sucesso das ações foi possível graças ao trabalho integrado e dedicado das equipes policiais, reforçando nosso compromisso de proteger os cidadãos e combater o crime de forma efetiva”, afirmou.

As ações da operação “Renorcrim” continuarão a ser realizadas em diversas regiões do país, demonstrando o fortalecimento das unidades especializadas e a eficácia do trabalho conjunto entre as instituições de segurança pública.