Quer trabalhar no Pará: Ministério da Ciência e Tecnologia abre concurso para 29 vagas no Museu Goeldi

Os editais dos concursos públicos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) para os cargos de pesquisador e tecnologista do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) foram publicados na edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira (27). No total, estão disponíveis 19 vagas para pesquisador adjunto e 10 para tecnologista pleno, incluindo as reservas legais.

As inscrições para os certames terão início no dia 11 de dezembro de 2024 e seguirão até 10 de janeiro de 2025. A taxa custa R$ 180, e candidatos inscritos do CadÚnico, membros de família de baixa renda ou doadores de medula óssea podem solicitar isenção. A organização do processo seletivo está a cargo do Centro de Processos Seletivos da Universidade Federal do Pará (UFPa/CEPS), onde o edital completo pode ser acessado.

A seleção em ambos concursos ocorrerá em três etapas

• Prova escrita discursiva (eliminatória e classificatória) prevista para 8 de fevereiro de 2025

• Defesa de memorial e plano de atuação profissional

• Julgamento de títulos

• Pesquisador adjunto I

Para o certame para pesquisador adjunto I, são 19 vagas, sendo 14 para ampla concorrência, uma para pessoas com deficiência (PCD) e quatro para pessoas negras. Para todas as vagas é exigido título de doutorado na área de atuação, conforme a seguinte distribuição:

Biologia molecular, com ênfase em bioinformática;

Ciência dos dados aplicada à sociobiodiversidade;

Ecologia e conservação;

Comunicação, divulgação e popularização da ciência;

Micologia;

Anatomia vegetal ou anatomia de madeira;

Sistemática e evolução de fanerógamas;

Biotecnologia de recursos naturais;

Ciências dos solos;

Geociências – geologia;

Geociências – geoquímica;

Sistemática e evolução de aves;

Sistemática e evolução de mamíferos;

Sistemática e evolução de insetos holometábolos coleoptera ou lepidoptera;

Sistemática e evolução de insetos não holometábolos;

Antropologia – populações afrodescendentes;

Etnologia indígena;

Arqueologia amazônica;

Linguística.

• Acesse o edital para o cargo de Pesquisador Adjunto I

Tecnologista pleno

Para o cargo de tecnologista pleno, há 10 vagas: sete para ampla concorrência, uma para PCD e duas para pessoas negras. Os candidatos devem ter título de mestrado ou comprovar pelo menos três anos de atividade em pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Os perfis selecionados serão nas seguintes áreas:

Tecnologia da Informação – desenvolvimento de software e administração de banco de dados;

Tecnologias sociais;

Manejo da flora;

Microscopia de varredura;

Analista químico;

Arqueologia amazônica;

Biologia molecular;

Comunicação pública da ciência;

Medicina veterinária

Museologia.

• Acesse o edital para o cargo de Tecnologista Pleno I

Remuneração

A remuneração varia conforme o cargo. Para pesquisador, o vencimento básico é de R$ 6.710,29, com direito a adicional por titulação no valor de até R$ 5.412,57 e gratificações que podem chegar a até R$ 2.152,00. Já o vencimento básico do cargo de tecnologista é de R$ 5.913,57, com adicional por titulação que varia de R$ 1.131,38 a R$ 4.746,56, além do direito a gratificações no valor de até R$ 1.974,18.

O Museu Emílio Goeldi

Fundado em 1866, a unidade vinculada ao MCTI é a mais antiga instituição científica da Amazônia e um dos maiores museus de história natural do Brasil. Localizado em Belém, no Pará, tem atividades concentradas no estudo científico dos sistemas naturais e socioculturais da Amazônia, bem como na divulgação de conhecimentos e acervos relacionados à região.

Concursos públicos para os cargos de pesquisador e tecnologista do Museu Goeldi

• Período de inscrição: De 11/12/2024 a 10/01/2025

• Prazo para pedidos de isenção: 11 a 20/12/2024

• Edital para o cargo de pesquisador adjunto

• Edital para o cargo de tecnologista pleno

• Data das provas discursivas: 8/2/2025, das 8h30 às 12h30

• Inscrições e mais informações: www.ceps.ufpa.br