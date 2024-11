Desempenhando papel essencial no apoio aos produtores rurais, os extensionistas são os profissionais responsáveis por levar conhecimento técnico, inovação e suporte prático às comunidades agrícolas. O governo do Acre, por meio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado (Emater) atua com treinamentos, oficinas e orientações personalizadas para capacitar os produtores em áreas como manejo sustentável, aumento da produtividade, controle de pragas e uso eficiente de insumos.

Para atender a essa demanda, a equipe de extensionistas que compõem a Divisão de Organização Rural da instituição esteve nesta terça-feira, 26, levando apoio especializado para os produtores do Projeto Humaitá, localizado em Porto Acre.

“Quando o produtor solicita a presença da Emater para atendê-lo, nosso foco é levar melhorias e produtividade no trabalho, para que ele possa ter uma renda familiar garantida em todas as suas produções. Avaliamos as necessidades específicas da propriedade e ajudamos a identificar soluções para desafios relacionados ao solo, clima, irrigação, plantio, colheita e comercialização”, explica o extensionista Messias Abegão.

“Ajudamos a identificar soluções para desafios relacionados ao solo, clima, irrigação, plantio, colheita e comercialização”, explica extensionista Messias Abegão. Foto: Jean Lopes/Emater

Além disso, a Emater vem promovendo práticas de produção sustentável, ajudando os agricultores a adotarem técnicas que respeitem o meio ambiente e reduzam impactos ambientais.

“Essa é a missão da Emater, levar assistência técnica ao produtor rural, gratuita, que o governo do Estado proporciona. Fazemos isso com muito carinho e muito prazer”, destaca a chefe do Núcleo do escritório local da Emater do Projeto Humaitá, Meire Negreiros.

O núcleo realizou, em 2024, aproximadamente 700 atendimentos, sendo que 138 foram orientações técnicas, 283 prestações de informações diversas, 155 emissões de Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), 33 assessorias para associações de produtores rurais e 74 levantamentos de propriedade.

As orientações técnicas também facilitam na formação de associações, cooperativas e redes de produtores, para fortalecer a negociação, melhorar o acesso a mercados e garantir melhores condições de trabalho, além de orientar produtores sobre como gerir custos, acessar crédito rural e aumentar a rentabilidade de suas operações.

Produção de abacaxi em Humaitá. Foto: Jean Lopes/Emater

“Estamos tendo êxito com as orientações técnicas, inclusive em relação à produção de abacaxi do produtor André Moura; já são 35 mil pés, um plantio significativo, e em âmbito geral podemos destacar 500 mil pés. Os resultados vêm sendo muito bons, com produção de aproximadamente 535 frutos por safra, quase cem por cento”, afirma Meire Negreiros.

Ao exercerem essas funções, os extensionistas também contribuem para o aumento da qualidade de vida dos agricultores e a melhoria da segurança alimentar.

“Para mim é muito importante essa visita da Emater em nossa comunidade, aqui no meu plantio. Quero agradecer desde já a participação dos técnicos. Estamos sendo bem atendidos por eles, orientando a gente com o plantio e contribuindo na parte de documentação”, atesta o produtor de abacaxi e banana André Moura.