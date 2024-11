Deracre faz balanço da gestão e mostra obras espalhadas por todo o Estado

O governador Gladson Cameli e a presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), Sula Ximenes, realizaram na manhã desta sexta-feira, 29, o 3º Encontro de Regionais em Rio Branco. O evento reuniu gestores de diversas regionais, com o objetivo de promover a integração entre os servidores, apresentar resultados, alinhar temas de interesse do órgão e aprimorar o fluxo de trabalho em cooperação.

A convite da presidente do Deracre, participaram do encontro representantes das regionais de Feijó, Sena Madureira, Tarauacá, Xapuri, Brasileia, Manoel Urbano e Cruzeiro do Sul. Os servidores tiveram a oportunidade de interagir, discutir metas e resultados, trocar ideias e receber orientações, com ênfase na cooperação entre as regionais para melhorar a prestação de serviços à população.

“O governador Gladson Cameli fez questão de estar presente para acompanhar de perto os avanços do Deracre. Estamos reunindo os representantes das regionais, gestores de diversas áreas, tanto técnicas quanto administrativas, para estreitar os laços e alinhar estratégias que fortaleçam o trabalho em equipe. A interação entre as regionais é fundamental para otimizar nosso desempenho e alcançar resultados ainda mais eficazes. Reafirmo meu compromisso em conduzir este trabalho com seriedade e responsabilidade, e conto com o apoio de todos vocês para expandirmos os resultados por todo o estado”, destacou Sula.

Governador Gladson Cameli e presidente do Deracre promoveram 3º Encontro de Regionais em Rio Branco. Foto: Eduarda Oliveira/Deracre

Também estiveram presentes os diretores de Desenvolvimento Regional, Tony Roque; de Portos e Aeroportos, Sócrates Guimarães; Administrativo e Financeiro, Roberto Assaf; e de Planejamento e Expansão, Júlio Martins.

Durante o encontro, foram apresentadas as principais ações e resultados da autarquia, como a Operação Ramais 2024, as obras em execução e a manutenção de aeródromos, portos e rodovias estaduais. O representante da regional de Feijó, Jorge Luís Silva, enfatizou a importância do encontro: “Considero a reunião muito positiva. Com certeza, era o que precisávamos para fortalecer a integração entre as regionais”.