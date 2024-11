Bittar diz que seu trabalho é tentar manter a unidade da direita

O senador Márcio Bittar (União Brasil) afirmou que seu objetivo é unificar a direita, em vez de apoiar a possível candidatura da vice-governadora Mailza Assis (PP) ou do senador Alan Rick, também da União Brasil, para as eleições de 2026.

“Existe um entendimento prévio entre as lideranças nacionais do Partido Liberal (PL), União Brasil e Progressistas para manter a aliança no Acre”, explicou.

Bittar expressa sua crença de que a direita pode ter apenas um candidato à presidência. Ele gostaria que este candidato fosse Bolsonaro, considerando o que construíram juntos, mas também reconhece que outro nome pode surgir.

Quanto a Alan e Mailza, ele entende suas razões individuais, mas ressalta que em política tudo é possível, inclusive a criação de uma candidatura única.

Em relação ao prefeito Tião Bocalom, do PL, Bittar foi enfático. Bocalom afirmou que não será candidato ao governo a menos que seja convocado para uma missão. “Eu jamais tentaria persuadi-lo do contrário”, concluiu Bittar.

“Eu o estudo desde longe/ por que somos diferentes/ ele cresceu com os tempos/ do respeito e dos mais crentes…” (Meu velho – Altemar Dutra)

. Foi só o pacote Lula/Haddad tributar quem ganha acima de R$ 50 mil por mês que o pau quebrou pro lado mais fraco, a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil.

. Até tu, plim-plim?!

. Há quem diga, que eu não sei de nada/ que eu não sou de nada, e não peço desculpa/ que eu não tenho culpa, mas que dei bobeira/ que Durango Kid quase me pegou/ eu quero é botar meu bloco na rua…

. A pessoa passa quatro, cinco, seis, até oito anos na frente de uma prefeitura perseguindo, hostilizando adversários e, quando vai deixar o poder, quer ser a madre Teresa de Calcutá.

. Como diz a Concessa:

. “Aí não coisinha, tenha dó”!

. Houve dias na política em que o entorno de um prefeito era proibido de ir comer em lanchonetes, restaurante até em banca de tacacá dos desafetos políticos.

. Isso, lá pelos idos de ontem!

. Deveria ter aprendido com o governador Gladson Cameli (PP).

. Não persegue ninguém, assimila as críticas e ainda estende a mão de verdade para os adversários.

. Uma composição entre os vereadores Joabe Lira (União Brasil) e Elzinha Mendonça (PP) poderia pacificar as relações na futura base do prefeito Bocalom.

. Porém, não é bom subestimar a vontade do vereador Samir Bestene (PP) de chegar à presidência.

. O bloquinho do vereador Leôncio Castro/ Zé Lopes e Cia LTDA continua firme e forte e poderá decidir a parada.

. O União Brasil fechou questão com Lira.

. Opinião de um velho cabo do EB já na reserva (amigo de longas datas) sobre a tentativa de golpe tabajara:

. “O Bolsonaro nem emprenhou nem saiu de cima”.

. “O Lula não sobe a rampa”. (Braga Neto)

. Eleito, diplomado, empossado e preside o país; é mole ou quer mais?!

. “Tudo isso é uma grande fake news do STF para perseguir o presidente Bolsonaro”. (Senador Bittar).

. Alguém dá notícia do general senador Mourão?!

. Fala mourão! Fala!

. Bom dia!