Vídeo: Pastor famoso na web surge desesperado na web após reagir a assalto: “socorro pelo amor de Deus”

O pastor Leonardo Sale, da Igreja Pentecostal Templo de Milagres, foi para sua rede social pedir socorro após ter atropelado supostos ladrões, nesta quarta-feira (27), quando ele passava pela Avenida Fernando Mattos, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Em uma série de stories, o líder religioso contou que teria sido vítima de uma tentativa de assalto: “Gente, eu preciso de socorro pelo amor de Deus! Acabei de tentar ser assaltado, o cara botou a arma na minha cara aqui, eu acelerei, passei por cima do cara, o cara tá aqui debaixo, tem uma multidão aqui, eu preciso de socorro, manda a polícia pra cá!”, pediu Leonardo.

“Eu tô muito nervoso, não consigo falar com a polícia. Gente, eu tô desesperado aqui, tentaram me assaltar, duas pessoas. Acabou com meu carro, tá pegando fogo em tudo”, relatou o pastor Leonardo, que estava em um veículo blindado.





Posteriormente, já no feed do Instagram, pastor contou que o homem não havia morrido e estava internado. “Quero agradecer primeiramente a Deus por mais um Livramento, quero tbm agradecer a Polícia Militar do Rio de Janeiro pela eficiência, o assaltante já está em custodiado no hospital, oro para que ele se converta e mude de vida… Agradeço tbm a alguns que estava no ocorrido e foram anjos de Deus em minha vida para me ajudar… *aquele que está em Deus o maligno não toca”, legendou o líder religioso.

Fonte: BNEWS