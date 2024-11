Veja momento em que Nego Di saí de presídio após passar 130 dias detido: “Deus é o maior”; Vídeo

O humorista e influencer Nego Di foi solto na noite desta quarta-feira (27), após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que lhe concedeu liberdade provisória. Em vídeo gravado no momento em que ele saía da Penitenciária Estadual de Canoas, no Rio Grande do Sul, Dilson Alves da Silva Neto, o Nego Di, aparece visivelmente mais magro e abatido.

Nego Di é recebido por uma loira que o conduz até o veículo que o esperava, mas antes de entrar no carro ele é abordado por jornalistas que o esperavam na porta do presídio. Ele sinaliza que não quer falar com a imprensa, mas quando um repórter pergunta se ele não tem algo a dizer, o ex-BBB responde: “Deus é o maior! Só tenho isso a dizer”.

Nego Di, réu por estelionato e lavagem de dinheiro, estava preso preventivamente desde o mês de julho. Ele e o seu sócio, Anderson Boneti, foram acusados de estarem envolvidos em um esquema de produtos que não teriam sido entregues por uma loja no qual eram sócios.

Fonte: BNEWS