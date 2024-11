Torre eólica pega fogo e trabalhadores ficam presos a 80 metros do chão; veja

Foram resgatados na tarde desta terça-feira (26) os dois trabalhadores que faziam manutenção no topo de um aerogerador em Areia Branca, no Rio Grande do Norte.

No momento em que executavam o trabalho a 80 metros do chão, os funcionários foram surpreendidos por um incêndio.

A Neoenergia, empresa proprietária do parque, informou ao portal G1 que o incêndio foi rapidamente controlado pela brigada de incêndio da empresa. O elevador da torre eólica estava funcionando, mas não foi acionado por questões de segurança.

Os trabalhadores se abrigaram em um local da torre até a chegada do resgate que foi feito pelo Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte.

“Prontamente a gente reuniu a equipe, informou ao diretor, debateu as condições, porque é uma operação que não é simples de realizar, e, no limite do tempo, a gente conseguiu decolar e dar o suporte ao Corpo de Bombeiros e ao Samu que estavam no local”, afirmou o piloto da aeronave, sargento Eridson.

“Tínhamos um aerogerador que estava há mais de 60 metros de altura e uma situação adversa pelo estado emocional das vítimas, que poderia causar um desdobramento ruim”, declarou o comandante do Ciopaer, coronel Eduardo Franco, que parabenizou a equipe pela operação.

Confira os registros do momento do resgate.





Fonte: BNEWS