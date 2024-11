“O tortuoso caminho da reeleição para o parlamento”: Astério Moreira comenta os novos cenários políticos do Acre

Deputados estaduais estão apreensivos com a reeleição e, justificadamente. O consenso entre aqueles já em mandato é que a reeleição é muito mais desafiadora do que a eleição inicial. Maquiavel, em O Príncipe, já alertava que a manutenção do poder não depende só de estar no poder, mas da sorte, já que a deusa “Fortuna”, gira ela o tempo todo.

O primeiro obstáculo é a escolha de um partido ou federação que possa facilitar a continuidade no cargo. Exemplo claro é a situação atual do PSD, um padrão que se repete a cada eleição: a liderança do partido planeja formar uma chapa sem Eduardo Ribeiro e Pablo Bregense.

Se isso acontecer, fica claro que o PSD poderia eleger dois novos parlamentares, impedindo assim a reeleição de dois deputados entre os 24. O mesmo fenômeno tirou vários deputados do mandato em eleições anteriores. O mesmo pode ocorrer com outros partidos que desejam formar suas chapas.

Embora o cargo possua uma estrutura robusta e receba apoio de diversos setores do governo, inclusive de prefeituras, as “chapadas da morte”, que agrupam vários deputados-candidatos, acabam por excluir alguém da reeleição, mesmo que seja muito bem votado, como observado na última eleição para vereador na capital. A democracia tem essas nuances, o que faz dela o melhor regime de governo.

“Por que os sonhos são meus/ ninguém rouba e nem tira/ melhor sonhar a verdade que amar a mentira”. (João Mineiro e Marciano).

. Ditadura, nunca mais!

. O tal do planejamento do golpe, na verdade, trata-se de uma lambança sem tamanho que poderia empurrar o país para um buraco sem tamanho.

. Conspirar contra a república democrática de direita é crime; contra tiranos, ditadores cruentos como Maduro, Ortega, Putin e monarquias absolutistas, não!

. Deus, pátria e família surge com Mussolini na Itália, ressurge com Salazar em Portugal; os integralistas brasileiros lhe dão uma nova roupagem e emerge nas eleições de 2018.

. Não se põe vinho novo em odres velhos nem remendo de pano novo em vestido velho; está aí o rombo no odre e no vestido para o mundo ver.

. Com todo respeito aos seguidores do capitão, mas esse homem não tem juízo, apesar de ter encarnado a oposição ao Lula;

. Depois de tudo o que está acontecendo, a direita precisa de um renovo; só não pode vir de Goiás; a confusão e corrupção no governo Caiado veio à tona.

. Gente! 2026 é uma incógnita!

. Como diz a irmã-profeta do Tic-Toc:

. Deus pode levantar alguém do pó e da cinza para disputar o governo.

. Tudo caminha para que o vereador Joabe Lira (União Brasil) seja o futuro presidente da Câmara.

. Seria um excelente presidente!

. Apesar de aliado do prefeito Bocalom, tem maturidade e equilíbrio suficientes para conduzir com equilíbrio os interesses dos parlamentares, inclusive de oposição.

. O atual presidente da Casa, vereador reeleito Raimundo Neném (PL), abriu mão ontem de disputar o cargo.

. Consta que foi em favor do Joabe Lira!

. O filho do Flaviano Melo, Leonardo Melo, pacificou as relações no MDB; prova de que poderá seguir os passos do pai.

. Inclusive na presidência do glorioso!

. Bom dia!!