Na Black Friday, as10 dicas para empreendedores que ainda querem aproveitar melhor a data

Uma das principais datas para as empresas é a Black Friday, que acontecerá no dia 29 de novembro. Com ofertas que chamam a atenção dos consumidores, é preciso que os negócios se preparem e inovem em um dia repleto de promoções que movimentaram, em 2023, cerca de R$ 4,6 bilhões, segundo a CNC (Confederação Nacional do Comércio).

Para chegar nesse montante, as empresas passaram a criar cada vez mais campanhas, antecipações e ofertas estendidas para ampliar o consumo, com muita estratégia e criatividade. Para apoiar as pequenas e médias empresas, a Serasa Experian preparou um conteúdo detalhado com dicas, métricas e outros pontos importantes para essas empresas durante a Black Friday. O conteúdo também faz parte da playlist Bora Empreender no YouTube e vai de temas básicos até avançados.

E como se preparar?

Planejamento para a data é fundamental, principalmente quando falamos das PMEs. O primeiro passo é o estoque. A preparação do estoque é um dos passos principais para as empresas que atuam em datas de grande movimentação de produtos. Entender o que vende mais, quais itens são mais parados e planejar é essencial para que o empreendedor tenha de fato os produtos que o cliente quer adquirir.

Equipe. Garanta que seus colaboradores estejam preparados, motivados e alinhados com os objetivos da data. Além disso, certifique-se que você tenha o número de funcionários adequado para os horários de maior movimento e que eles tenham na ponta da língua os detalhes sobre os produtos e descontos.

Precificação. Desconto por si só não garante venda e é importante verificar sua margem de lucro. Ser estratégico nesse momento e entender o que vale a pena baixar o preço e o que não faz sentido, pode fazer a diferença entre uma Black Friday de sucesso.

Experiência. Em um mercado cada vez mais dinâmico, ainda mais em datas de grande apelo, ter uma experiência satisfatória é primordial. Ter um atendimento rápido, claro e eficiente e um suporte disponível seja no Whatsapp, redes sociais ou email fideliza o cliente e garante, muitas vezes, a venda.

Divulgação. Por fim, esse item. Os clientes precisam saber que você está participando da Black Friday e quais as condições está oferecendo. Por isso, faça campanhas de marketing, e-mails e nas redes sociais.

É possível ir além

Feita a preparação básica, as PMEs podem ir além para alavancar as vendas na Black Friday.

Inovar nas ofertas com combos exclusivos, pacotes de serviços ou produtos que seus concorrentes não estão oferecendo faz a sua empresa se destacar em meio ao mercado.

Apostar no cross sell e upsell. Essa é uma data perfeita para isso, ou seja, fazer ofertas relacionadas ao produto que seu cliente já está comprando. Isso aumenta o ticket médio da operação e facilita a vida do seu cliente.

Crie senso de urgência e exclusividade. Além da precificação adequada, a estratégia desse item pode ir além, criando um senso de urgência e exclusividade. Descontos progressivos e ofertas “compre 1, leve 2” engajam mais os clientes atualmente. Além disso, oferecer benefícios para seus clientes mais fiéis também é um caminho.

Lançamentos podem ser interessantes. Aproveitar a Black Friday para lançar um novo produto ou serviço também pode gerar interesse nos seus clientes. Essa é uma excelente oportunidade para gerar curiosidade, engajamento e testar o mercado em termos de recepção da novidade.

Mensure os resultados. Com o fim da data, é preciso verificar se ela realmente foi vantajosa para sua empresa. E o primeiro passo é olhar para o faturamento. Se essa quantia aumentou, já é um bom sinal. Mas é necessário se atentar a margem de lucro. É ela que define, realmente, se você vendeu bem durante a Black Friday. Entender se você teve novos clientes e clientes que voltaram é importante tanto para definir o sucesso da data, quanto para planejar suas próximas ações. O mesmo se aplica para redes sociais e site. Comentários, visitas e engajamentos são bons termômetros e métricas de acompanhamento sobre seu desempenho. Por fim, entender como ficou seu estoque, o que vendeu bem e o que poderia ter performado melhor. Isso te ajuda a entender o que os clientes buscam e serve de base para a próxima grande data. Afinal em breve o Natal está por aí.

“Sabemos que datas de grande impacto, como a Black Friday, são oportunidades importantes para impulsionar vendas, ampliar as chances de crescimento dos pequenos negócios e renovar e reforçar o posicionamento da empresa no mercado. Para isso, o planejamento e a mensuração de resultados são fundamentais. Por isso, preparamos mais este conteúdo, que faz parte do nosso repositório robusto para apoiar os empreendedores nessa e demais etapas etapa”, afirma o vice-presidente de Pequenas e Médias Empresas da Serasa Experian, Cleber Genero.

Este conteúdo faz parte da playlist Bora Empreender no YouTube da Serasa Experian como parte do programa voltado a disponibilizar material gratuito de suporte a empreendedores.

Utilizando o poder dos dados para trazer mais precisão e segurança na tomada de decisão dos negócios, a Serasa Experian possui uma área voltada exclusivamente para atender as necessidades das pequenas e médias companhias brasileiras. São soluções adequadas para quem precisa crescer a carteira de clientes, proteger a empresa, monitorar clientes e fornecedores e recuperar dívidas. Além disso, a área conta com o blog que dispõe de uma série de conteúdos gratuitos para quem precisa de ajuda para começar a empreender, incrementar as vendas, e conquistar mais clientes. Clique aqui para acessar!

Serasa Experian

