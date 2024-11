Inscrições para concurso do TJRO seguem até 5 de dezembro

O Tribunal de Justiça de Rondônia alerta que esta é a última semana de inscriçõespara o Concurso Público que oferece vagas para Técnico Judiciário (nível médio) e Analista Judiciário (nível superior) em diversas especialidades. As inscrições devem ser feitas até às 23h59min do dia 5 de dezembro (Horário de Porto Velho).

Cada candidato pode se inscrever em até dois cargos, desde que as provas sejam realizadas em turnos diferentes, aumentando as chances de aprovação.

Os candidatos que não efetuarem o pagamento do boleto até o encerramento do prazo de inscrição poderão reimprimir o documento até o dia 06/12/24, às 19h(Horário de Porto Velho) e quitá-lo nesse mesmo dia.

As provas objetivas e discursivas serão realizadas no dia 02/02/25 na capital Porto Velho e nas cidades de Ariquemes, Buritis, Cacoal, Costa Marques, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho D’Oeste, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé e Vilhena, garantindo maior acessibilidade aos candidatos de todo o estado.