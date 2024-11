DPE divulga lista de inscritos para vaga de assessor jurídico no Juruá

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE) publicou nesta quinta-feira, 28, a lista definitiva de candidatos inscritos no processo seletivo do “Projeto Dignidade no Cárcere”. A seleção é destinada à contratação de um assessor jurídico que atuará em Cruzeiro do Sul.

O profissional será responsável por promover assistência jurídica, educação em direitos e atividades voltadas para a ressocialização de internos no sistema prisional de Cruzeiro do Sul. A remuneração oferecida é de R$ 4.604,31, com carga horária de 40 horas semanais.

A lista definitiva de inscritos já está disponível para consulta no site oficial da Escola Superior da Defensoria Pública, no endereço eletrônico.

Com a publicação da lista, a próxima fase começa com a análise curricular, com o resultado preliminar previsto para o dia 6 de dezembro. Após essa fase, os candidatos aprovados serão convocados para a entrevista presencial, marcada para o dia 12 de dezembro, em Cruzeiro do Sul.