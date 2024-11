Cultura: Artistas Gaúchos pelo Brasil chega a Rio Branco; espetáculo de hoje (28) é na Gameleira

O projeto Circula Sesc – Artistas Gaúchos pelo Brasil está chegando em diferentes localidades de Rio Branco dos dias 27 a 29 de novembro, unindo música, literatura, circo, teatro e, claro, muita solidariedade, em apoio a artistas de cidades afetadas pelas enchentes do Rio Grande do Sul.

Confira os artistas, atividades e espetáculos programados para Rio Branco.

Espetáculo: Ação Nômade – Para onde vai?

A Ação Nômade – Para onde vai? Utiliza-se da presença e atuação cênica para a construção de imagens e ações entre os artistas e o lixo. O plástico se tornou onipresente em nossas vidas devido às suas conveniências, ignorando suas inconveniências. Aparelhos eletrônicos tornam-se obsoletos rapidamente. Duração: 50 minutos. Indicação etária: Livre.

Dia 27 de novembro, quarta-feira, das 17h às 18h, Terminal Urbano.

Dia 28 de novembro, quinta-feira, das 17h às 18h, Gameleira.

Dia 29 de novembro, sexta-feira, das 9h45 às 10h45, na Escola Sebastião Pedrosa.

Oficina Contar-te-ei – com Pâmela Mapelli.

Indicado para: Contadores de histórias, professores, artistas e pessoas interessadas na temática da oficina.

Sinopse: Contar-te-ei convida o participante a fazer uma viagem no tempo e voltar ao momento em que o livro lhe fora apresentado, à maneira como isto se deu e o valor que a leitura tem em sua vida. Esse movimento é feito por meio de questionamentos, de depoimentos, tanto da ministrante quanto dos participantes, que são envolvidos pelas histórias literárias, embarcando num mundo de imaginação e de faz de conta.

Pâmela Mapelli: Contadora de histórias, atriz, ministrante de oficinas literárias, professora de língua portuguesa e literatura, e professora de teatro. Habilitada para Educação Infantil e Anos Iniciais. Graduada em Letras – Português e Literatura. Pós-graduada em Artes Cênicas. Mestre em Educação.

Dia 28 de novembro, quinta-feira, das 14h às 16h, Teatro de Arena no Sesc.

Dia 28 de novembro, quinta-feira, das 09h às 11h, Biblioteca Pública/Espaço Criança.

Dia 29 de novembro, sexta-feira, das 14h às 16h, no Laboratório de Teatro/Ufac.

Grupo: Nobre Tamboreiro (música)

Nobre Tamboreiro é a tradução do iorubá para a língua portuguesa do termo Alabê Ôni, antigo nome do grupo formado para o Projeto Sonora Brasil do SESC DN em 2012 e que esteve ativo até 2023. Atualmente, seguimos focados em louvar à mãe África, acrescentando cânticos ancestrais da Améfrica. Uma fase nova de pertencimento também às culturas originárias indicando, mais que a travessia no Atlântico Negro, a Pachamamáfrica através da cultura dos tambores do Brasil e Uruguai. Duração: 60 minutos. Indicação etária: Livre.

Dia 27 de novembro, quarta-feira, das 14h às 15h, Escola Ejorb.

Dia 28 de novembro, quinta-feira, das 19h30 às 20h30, no Teatro de Arena do Sesc.

Dia 29 de novembro, sexta-feira, das 13h às 14h, Escola Sebastião Pedrosa.