Citando Flaviano Melo, deputada do MDB pede ampliação na integração do Acre com o Peru

A deputada Antônia Sales (MDB) fez um discurso durante a sessão desta quarta-feira (27), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), destacando a importância da cooperação com o Peru e prestando homenagem ao saudoso ex-governador Flaviano Melo, importante representante do Estado.

Antes de apresentar um vídeo de gratidão a Flaviano Melo, que ocupou os cargos de governador, prefeito, senador e deputado federal por quatro mandatos, Antônia Sales dirigiu-se ao deputado Afonso Fernandes com um pedido específico. “Sempre que você receber um convite do Congresso peruano, ou de alguém que venha do Peru para favorecer o nosso Estado e unir as nossas fronteiras, por favor diga que aqui no Parlamento Acreano tem uma deputada de nacionalidade peruana, que eu acompanharei de onde você for”, afirmou a parlamentar.

A deputada ressaltou a importância de fortalecer as relações bilaterais, destacando a presença de uma deputada de nacionalidade peruana na Aleac. “Falando da mesma língua de igual por igual, e o senhor também conosco, e claro, que nós temos aqui uma comissão internacional, que funciona nesta Assembleia, que poderia ir com um grupo dos deputados para falar que teria muito mais força, que representaremos os 24 deputados aqui deste Estado, que todos nós queremos o desenvolvimento e a união das nossas fronteiras”, acrescentou.

Antônia Sales mencionou ainda um projeto da presidenta do Peru, Dina Boluarte, que busca alongar a estrada de Pucallpa até Cruzeiro do Sul através da construção de uma ferrovia com menor impacto ambiental. “Inclusive, eu li que a presidenta do Peru está já com orçamento falando para o ministro de que quer alongar a estrada de Pucallpa da sua continuidade para Cruzeiro do Sul da parte deles, fazendo uma ferrovia, ferrovia que tem menos impacto de ofender ao nosso meio ambiente”, explicou.

A parlamentar enfatizou a necessidade de reforçar a atuação conjunta nas comissões da Assembleia Legislativa para garantir que as iniciativas de cooperação com o Peru sejam devidamente acompanhadas e implementadas. “Esse pedido eu lhe faço, por favor, não é querer ser mais difícil, mas poderia ser mais reforçado a gente juntos indo para estas comissões, ok?”

Finalizando seu discurso, Antônia Sales pediu que fosse apresentado o vídeo de homenagem ao ex-governador Flaviano Melo. “Então, por favor, eu queria que passasse já a homenagem que nós fizemos ao nosso governador, um homem que deixou um verdadeiro legado de dedicação e muito trabalho em prol dos acreanos”, encerrou a deputada.

Texto: Andressa Oliveira