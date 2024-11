As ações que levaram o Acre a liderar a expansão de cirurgias pelo SUS no País

O estado do Acre se destacou nacionalmente ao apresentar a maior taxa de crescimento no número de cirurgias realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) entre 2022 e 2024, atingindo um percentual de expansão que o colocou no topo do ranking nacional, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

O reconhecimento desse avanço ocorreu nesta quarta-feira, 27, durante a 9ª Assembleia Ordinária do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), evidenciando que em 2022, o Acre registrou 10.256 cirurgias realizadas pelo SUS. Esse número subiu para 12.628 em 2023 e, até novembro de 2024, chegou a 12.875 cirurgias. O aumento consistente ao longo dos últimos três anos representou um crescimento de mais de 25% em relação ao início do período analisado, consolidando o estado como líder em expansão cirúrgica no Brasil.

Durante a Assembleia, o secretário de Saúde do Estado, Pedro Pascoal, destacou a importância do esforço conjunto para alcançar esses números e enfatizou o impacto das ações do governo Gladson Cameli na redução das filas de espera.

“Uma das maiores bandeiras do governo Gladson Cameli é a redução de filas de cirurgias eletivas. Hoje aqui no Conass tivemos um panorama de como estão os estados e um diagnóstico da representatividade em relação ao Programa Nacional de Redução de Filas de Cirurgia. O estado do Acre, liderando como o estado com a maior taxa de expansão de cirurgias eletivas, estará, em breve, zerando as filas de espera, dando maior dignidade para nossos pacientes. Quero parabenizar a toda a equipe envolvida para que essa ação aconteça com tanta maestria: os profissionais da ponta médica, enfermeiros, equipes multidisciplinares, de gestão e regulação”, expôs o gestor da pasta.

Ações estratégicas

O avanço cirúrgico no estado foi impulsionado por medidas estratégicas, incluindo:

Mutirões de cirurgias eletivas: o governo estadual organizou mutirões para reduzir filas de espera, com foco em procedimentos oftalmológicos, ortopédicos e ginecológicos.

Parcerias federais e municipais: a integração com programas do governo federal garantiu maior repasse de recursos e a compra de equipamentos modernos.

Triagem eficiente: O uso de tecnologias para agilizar a triagem e o encaminhamento dos pacientes permitiu maior eficiência nos atendimentos.

Interiorização da saúde: A descentralização dos serviços garantiu que moradores de regiões distantes também tivessem acesso a procedimentos cirúrgicos.

“Esse resultado é fruto de um esforço coletivo para melhorar o acesso e a qualidade do atendimento à população, principalmente em áreas mais remotas”, afirmou Pascoal.

Ainda existem desafios, como a manutenção dos avanços conquistados e a formação contínua de equipes médicas. Além disso, a alta demanda reprimida em anos anteriores ainda exige esforços contínuos.

O estado Acre vem destacando-se ao evidenciar que investimentos direcionados e gestão eficiente podem transformar o cenário da saúde pública. Com os olhos voltados para 2025, a expectativa é de que o estado continue liderando ações de ampliação no acesso à saúde, garantindo mais qualidade de vida à sua população.