Tarauacá celebra a reinauguração da Biblioteca Estadual Ancelmo Marinho Lessa

Abrir uma biblioteca é mais do que erguer paredes ou reorganizar prateleiras; é iluminar caminhos, dar asas aos sonhos e garantir que as portas para o conhecimento jamais se fechem. Foi com esse espírito que o governador Gladson Cameli reinaugurou nesta terça-feira, 26, a Biblioteca Estadual Anselmo Marinho Lessa, em Tarauacá. Em um evento repleto de emoção e significado, o espaço foi devolvido à comunidade com uma infraestrutura modernizada e ampliada, reafirmando o compromisso do governo com a educação, a cultura, a arte e a juventude.

“Não existe nada mais importante para um gestor público do que promover cultura e conhecimento”, destacou Gladson Cameli durante a cerimônia. Ele reforçou que a biblioteca não é apenas um espaço físico, mas uma janela para o futuro.

“Esse é um espaço para a leitura das boas obras que nos ajudam a fazer uma reflexão da nossa história, projetando caminhos para o futuro. É só através do conhecimento que podemos sonhar com uma sociedade mais esclarecida e culta”, enfatizou o governador.

Tributo a um educador

A biblioteca homenageia o educador e poeta Anselmo Marinho Lessa, uma figura emblemática de Tarauacá, cuja memória ainda inspira a comunidade. Durante a solenidade, o governador dedicou palavras à família do homenageado, incluindo a professora doutora Luissa Lessa e a secretária de Comunicação, Nayara Lessa, reconhecendo o legado de dedicação à educação e à cultura da família.

Aline Lessa, filha do educador e poeta Anselmo Marinho Lessa, emocionou-se ao falar sobre a homenagem ao seu pai e destacou a relevância do momento para a família e para a comunidade de Tarauacá. “É um misto de orgulho e gratidão. Meu pai sempre foi apaixonado pela educação e pela cultura, e saber que sua memória será perpetuada em um espaço como este nos enche de felicidade. Ele era um verdadeiro incentivador do conhecimento, e essa biblioteca será um lugar onde muitas histórias poderão começar”, declarou.

Ela também elogiou a modernização do espaço e seu potencial transformador para a comunidade. “A estrutura ficou maravilhosa, um ambiente acolhedor, com acesso à internet e espaço para eventos culturais. É um lugar onde as novas gerações poderão aprender, se inspirar e crescer. Essa iniciativa do governo é um presente não só para nossa família, mas para toda Tarauacá, porque promove o desenvolvimento e a inclusão”, afirmou Aline, agradecendo a todos os envolvidos na realização do projeto.

Um espaço multifuncional

O investimento de R$ 235 mil, viabilizado por meio do Programa Nacional de Acesso à Biblioteca (PNAB), transformou a biblioteca em um espaço cultural e tecnológico multifuncional. Além de contar com um acervo literário renovado, a unidade agora oferece acesso à internet, ambientes climatizados para estudo e crianças, elevador para acessibilidade e espaço para eventos culturais, como oficinas, apresentações artísticas e festivais literários.

“Aqui, além de biblioteca, temos um espaço cultural. Ofereceremos aulas de música, dança e manifestações culturais diversas”, explicou o presidente da Fundação Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara, reforçando o caráter inclusivo do local. “Nossa missão é proporcionar um espaço multicultural para toda a comunidade, atendendo desde os estudantes até os amantes da arte e da cultura”, completou.

Compromisso cultural

A biblioteca se posiciona como um alicerce do conhecimento em pleno Centro de Tarauacá, promovendo atividades que unem tradição e inovação. O governador ressaltou a importância da parceria com o Ministério da Cultura, viabilizada pela política nacional Aldir Blanc. “Todas as iniciativas que levem cultura, arte e conhecimento para nossa gente são como luzes iluminando o caminho para um futuro mais próspero e feliz para todos”, afirmou Cameli.

A nova biblioteca é mais do que um espaço de leitura; é um centro de convivência, aprendizado e desenvolvimento cultural. A população de Tarauacá agora tem à disposição um ambiente moderno, acessível e preparado para atender às demandas do século XXI, contando inclusive com Internet aberta.

O evento foi encerrado com apresentações culturais que celebram o legado histórico da região, marcando o início de um novo capítulo para a biblioteca e para a comunidade tarauacaense.