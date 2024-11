O recado de Gladson aos trabalhadores do Hemocentro do Juruá na Semana Nacional do Doador de Sangue

Reforçando o compromisso do governo do Acre com a saúde pública e a valorização da solidariedade, o governador Gladson Cameli visitou na manhã desta quarta-feira, 27, o Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul. A ação integra as celebrações da Semana Nacional do Doador de Sangue, período dedicado a conscientizar a população sobre a importância do gesto altruísta, que salva milhares de vidas todos os anos.

Durante a visita, o governador conheceu a estrutura da unidade, conversou com os profissionais de saúde e doadores, e destacou o papel fundamental do Hemonúcleo no abastecimento dos bancos de sangue da região. O gestor também fez um apelo à sociedade, para que amplie sua participação nessa causa essencial.

“Doar sangue é um ato de amor, de humanidade e de cidadania. Nosso governo tem investido na saúde pública, mas sabemos que salvar vidas não depende apenas de hospitais ou equipamentos. Depende também de cada um de nós. Por isso, quero convidar todos os acreanos a se tornarem doadores regulares e a contribuírem para garantir que nenhum paciente fique sem atendimento por falta de sangue”, declarou.

O Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul é responsável por atender hospitais de referência na região do Juruá e, graças ao apoio do governo estadual, tem mantido uma atuação estratégica na coleta, armazenamento e distribuição de sangue. No entanto, como em todo o país, os estoques ainda enfrentam oscilações, especialmente em períodos de baixa adesão.

“A Semana Nacional do Doador de Sangue é um momento de reconhecimento a todos que já fazem a diferença e de estímulo àqueles que ainda não começaram. Estamos prontos para acolher os doadores e garantir que esse gesto se transforme em vidas salvas”, afirmou a coordenadora do Hemonúcleo, Sâmia Thaumaturgo, durante a visita.

Ao fim do encontro, Gladson Cameli afirmou que campanhas de incentivo à doação de sangue serão amplificadas nos próximos meses: “O que fazemos hoje não é apenas uma política de governo, é uma política de amor ao próximo. Juntos, podemos salvar vidas e transformar a saúde do nosso estado”.

Como doar sangue?

Em Cruzeiro do Sul, os interessados em doar sangue podem procurar o Hemonúcleo, localizada na Rua Pedro Teles, n⁰ 600, atrás da Maternidade do Juruá de segunda a sexta-feira, no horário comercial. É necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos (menores precisam de autorização), pesar no mínimo 50 kg e apresentar um documento com foto.