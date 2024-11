Iphan inaugura no Acre escritório técnico do Canteiro-Modelo de Conservação

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) inaugurou, na última sexta-feira (22/11), o escritório local do Programa Conviver – Canteiro-Modelo de Conservação no Acre. O evento aconteceu no campus da Universidade Federal do Acre (UFAC), em Xapuri. A iniciativa visa fortalecer a conservação do patrimônio cultural brasileiro em áreas tombadas, com foco na inclusão social e no fortalecimento das comunidades locais.

No Acre, o programa concentra esforços para a preservação dos imóveis no entorno da Casa de Chico Mendes, reconhecida como Patrimônio Cultural Brasileiro em 2007. O escritório técnico inaugurado, localizado no núcleo da UFAC em Xapuri, servirá como base operacional do projeto no estado. Aberto à comunidade, o espaço facilitará o diálogo entre moradores e a equipe do programa, promovendo a identificação e o atendimento das demandas locais.

Atualmente, o Programa Conviver – Canteiro-Modelo de Conservação de Xapuri encontra-se na fase de diagnóstico. As atividades incluem o levantamento físico dos imóveis do entorno, a análise socioeconômica da região e o estudo dos aspectos culturais relacionados ao bem tombado e seus significados para a comunidade. Essas ações estão sendo conduzidas por docentes e estudantes da UFAC dos cursos de Engenharia Civil e Geografia, com o envolvimento da comunidade e de profissionais da arquitetura, sob a orientação e supervisão dos professores envolvidos no projeto.

Inclusão

Os Canteiros-Modelo de Conservação unem preservação do patrimônio cultural e capacitação profissional. Por meio desse programa, são realizados serviços de conservação e restauro em imóveis tombados, ao mesmo tempo em que estudantes, profissionais da área e comunidade local participam de oficinas e cursos práticos.

Essa abordagem promove o aprendizado diretamente nos territórios, oferecendo conhecimento técnico e conscientização sobre a importância da preservação. Atualmente, o programa está presente em sete estados – Acre, Goiás, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Bahia, Tocantins e Alagoas – onde tem beneficiado cidades e contribuído para a valorização e manutenção de bens culturais protegidos.