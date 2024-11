Doadores aderem à campanha e elevam ao dobro doações de sangue no Hemoacre

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) registrou nesta segunda-feira, 25, em Rio Branco, o maior número de doações de sangue do ano. Durante as celebrações do Dia Nacional do Doador de Sangue, foram coletadas 119 bolsas, quase duplicando a meta diária de 60, necessárias para manter os estoques.

O resultado expressivo contrasta com o montante de 105 doações, registrado na mesma data em 2023, evidenciando a solidariedade da população com a causa.

Uma única doação pode salvar até quatro vidas, uma vez que são aproveitados as hemácias, as plaquetas e o plasma, atendendo a diversas enfermidades em mais de um paciente.

Everson Goulão, doador de sangue há 15 anos, evidencia seu contentamento em ajudar: “É um gesto tão simples, que não leva tempo, não custa nada e que pode salvar diversas vidas. Doar sangue é doar vida, me sinto extremamente privilegiado em fazer parte de tudo isso”.

Everson Goulão, doador de sangue há 15 anos: “Privilegiado em fazer parte disso” . Foto: Larissa Paiva/Hemoacre

O Hemoacre reforça que precisa de uma média de 60 doações diárias para atender à demanda. A gerente administrativa da instituição, Gabriela Curty, destaca sua alegria pela missão mais que cumprida, mas frisa a importância da doação todos os dias do ano.

“Para que a doação não fique apenas concentrada nas datas comemorativas, reforço a importância da doação regular, assim o nosso estoque fica sempre abastecido”, lembra.

Gabriela Curty é gerente administrativa do Hemoacre. Foto: Luan Martins/Sesacre

Ação do 7º BEC

Nesta terça, 26, a campanha contou com uma doação coletiva organizada pelo 7º Batalhão de Engenharia e Construção (7º BEC).

Ação realizada pelo 7º BEC promoveu ação coletiva. Foto: Larissa Paiva/Hemoacre

Doações de todos os tipos sanguíneos são bem-vindas. Interessados podem se dirigir ao hemocentro, com documento oficial com foto e atendendo os pré-requisitos básicos.

As orientações são:

– Ter entre 16 e 69 anos;

– Pesar mais de 50 kg;

– Estar bem de saúde;

– Ter dormido 6 horas na noite anterior;

– Não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes;

– Evitar alimentos gordurosos 4 horas antes;

– Não estar em jejum;

– Portar documento original com foto;

– Menores de 18 anos devem estar acompanhados do responsável legal.