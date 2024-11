Boicote do Carrefour: a reação de Alan Rick na Comissão de Agricultura do Senado

A Comissão de Agricultura do Senado (CRA) aprovou nesta nesta quarta-feira (27) uma moção de repúdio ao deputado francês Vincent Trébuchet, que comparou a carne brasileira a lixo durante uma sessão na Assembleia Nacional da França. O parlamentar criticava o acordo entre Mercosul e União Europeia (UE), rejeitado pelos legisladores franceses.

A declaração acontece em meio a outra polêmica envolvendo a França. Na semana passada, o CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, anunciou que a rede deixaria de vender carnes originárias do Mercosul. A fala foi mal recebida pelo setor produtivo brasileiro, que reagiu com um boicote à companhia francesa. Diante da repercussão, Bompard enviou na terça-feira (26) uma carta de desculpas ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.

Durante a reunião do colegiado, o presidente da CRA, senador Alan Rick (União-AC) afirmou que a manifestação do deputado francês é “mais uma atitude que envergonha a França” e defendeu os produtores brasileiros.

— No momento em que se discute um acordo entre o Mercosul e a União Europeia para simplificar regras e reduzir custos do ponto de vista tributário, vemos um movimento lamentável, tanto do grupo Carrefour, que já voltou atrás, quanto da fala do deputado francês. O Brasil e seus produtores devem ser respeitados. O Código Florestal brasileiro é rigoroso e a agricultura respeita as regras ambientais — disse.

Além de Alan Rick, que apresentou a moção de repúdio, outros senadores também se manifestaram, como Jaime Bagattoli (PL-RO). Ele afirmou que a declaração do deputado reflete o receio dos franceses em relação à competitividade dos produtos agrícolas brasileiros.

— É inadmissível que falem isso da nossa produção bovina — apontou Bagattoli.

Fonte: Agência Senado