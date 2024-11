AVALIA ACRE como funciona o sistema estadual que mede o aprendizado dos estudantes

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), por meio da Diretoria de Ensino, realiza, entre os dias 2 e 6 de dezembro, nas escolas das redes estadual e municipais, a aplicação do Sistema Estadual da Avaliação da Aprendizagem Escolar, o Avalia Acre.

A avaliação tem como objetivo aferir o desempenho educacional dos alunos e obter um diagnóstico detalhado, que permita aos gestores e professores conhecerem e desenvolverem ações e políticas pedagógicas eficientes que culminem na melhoria do processo de ensino e aprendizagem.

O Avalia Acre será realizado nas escolas de ensino fundamental, anos iniciais, e tem como público-alvo alunos do 2º e 5º anos, que realizarão provas de língua portuguesa e matemática. Além disso, com professores e diretores, os estudantes do 5º ano também responderão a um questionário socioeconômico.

Os resultados do Avalia Acre serão utilizados como indicadores para a base de cálculo do índice de qualidade da educação municipal, que estabelece critérios para a participação dos municípios no ICMS, ajudando na promoção e na valorização da educação.

O Avalia Acre é um programa criado a partir do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, lançado pelo Ministério da Educação (MEC) para orientar políticas nos estados no que diz respeito ao processo de alfabetização e consolidação dos saberes dos alunos.

“A partir disso, a SEE lançou o Alfabetiza Acre, um programa de política territorial que visa melhorar o desempenho educacional dos alunos das redes estadual e municipais. Com isso trabalhamos com processos formativos e avaliativos, para identificar as necessidades de aprendizagem dos alunos”, afirmou a professora Gleice Souza, diretora de ensino da SEE.

A partir dessa necessidade, explica, foi lançado o avalia Acre. “Trata-se de um processo de avaliação que irá aferir o desempenho dos estudantes das redes estadual e municipal. O secretário Aberson Carvalho não tem medido esforços para que possamos realizar um diagnóstico preciso para nos orientar na tomada de decisões de novas políticas públicas, pois aprender mais e do melhor jeito é um compromisso do governador Gladson Cameli”, ressaltou.

