A reunião que aconteceu na “Chácara das Araras”, dia 27, de propriedade do saudoso ex-prefeito Flaviano Melo, colocou uma pá de cal na crise de disputa pela presidência do partido. A presença do engenheiro Leonardo Melo, filho do Flaviano, que fez um apelo pela paz partidária, pesou muito para que acontecesse a unidade. Foi, também, uma prova de maturidade política do partido. Ficou formada uma executiva regional transitória até a eleição de 31 de agosto do próximo ano; que terá o ex-prefeito Vagner Sales como presidente do MDB e o deputado Tanízio Sá como vice-presidente. Na verdade, não tinha nem razão para a disputa, porque o estatuto é claro sobre com quem ficaria o comando partidário. A não judicialização foi um ato de grandeza política que o Flaviano Melo deve estar comemorando lá em cima com Ruy Lino, Fleming, Raimundo Melo, Mário Maia e o restante da turma do MDB que já partiu para o andar de cima.

ATESTADO DE BURRICE

Quem nasce para ser burro, não pode ser cocheiro – diz o velho ditado. É o caso do Bolsonaro. Tivesse reconhecido a vitória do Lula, feito a transição como dita a democracia; poderia voltar ao poder pelo voto em 2026. Quis dar um golpe militar, foi rechaçado pelo Alto Comando do Exército; virou inelegível; foi indiciado criminalmente, e está fora do processo sucessório da próxima eleição presidencial. Passou um atestado de burrice. E transformou a sua vida num longo inferno astral. Não estava preparado para o cargo de presidente.

ACABARAM OS ARGUMENTOS

Com a liberação do conteúdo da investigação da PF e de todo o conjunto de provas com documentos e gravações, não há mais dúvida da tentativa de golpe. E a Constituição Federal é clara: não se pune apenas quando a execução acontece, mas, também, a tentativa do crime. Acabaram os argumentos que negavam a conspiração golpista. Agora é com a justiça.

PODE VENCER

O governo do Lula não é a última bolacha do pacote, mas também não é um desastre. O Lula vai disputar a reeleição no poder, onde sabe se mexer numa campanha. Com a direita tendo vários candidatos a presidente, o Lula pode vencer novamente.

INFORMAÇÃO SEGURA

O BLOG tem informação segura de que tão logo o prefeito Bocalom sancione o projeto que proíbe a presença de menores na Parada LGBT, ele será acionado pelo MP por crime de homofobia e racismo; assim como os vereadores que votaram a favor da matéria. É bom pensar duas vezes antes de meter a caneta.

CACIQUES EVANGÉLICOS

A briga escancarada, com pitadas de acusações de traição conjugal envolvendo o Pastor Silas Câmara – que preside a bancada evangélica na Câmara Federal – denunciado pela sua esposa a Missionária e deputada federal Antônia Lúcia (REPUBLICANOS), mostra que o bastidor do mundo evangélico não é tão santificado como pregam. Briga de casal, só assisto: não dou palpite.

NOME EM POTENCIAL

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, é um nome visto como um quadro que pode ser chamado pelo governador Gladson Cameli, para ser candidato a deputado federal em 2026. Segundo boa fonte palaciana, Cameli estaria satisfeito com a sua gestão e vê nele potencial político.

REDONDO ENGANO

Comete um redondo engano, caso o governador Gladson Cameli pense serem só os adversários que torcem pela sua condenação pela Ptolomeu, ficar inelegível; e sair do páreo para o Senado. Conheço aliados da sua última campanha que estão na torcida.

ENGAJADO NO MDB

Ao representar o MDB em uma reunião do partido, em Brasília, com outras lideranças partidárias na direção nacional, é um indicativo que o ex-prefeito Marcus Alexandre está engajado no MDB e prestigiado pela cúpula da sigla. A sua entrada no partido pode ser a chave para a renovação e crescimento do MDB.

NOMES DO PP

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, é citado em rodas políticas como um nome que pode disputar uma vaga de deputado estadual em 2026. E o deputado Clodoaldo Rodrigues uma vaga de deputado federal. São nomes em voga.

TANTA COISA, DUARTE!

O deputado federal Roberto Duarte (REPUBLICANOS) quer convocar a funkeira Jojô Todinho, para explicar se recebeu mesmo dinheiro por fora para fazer a campanha do Lula. Tanta coisa importante para colocar em discussão, e vai perder tempo com disse e não me disse. Que tiro foi esse, Duarte!

NADA APROVADO

O teto salarial para médicos e odontólogos – é bom esclarecer – apenas foi aprovado numa comissão parlamentar, será apreciado em outras, para depois ser votado no plenário da Câmara Federal e ser enviado ao Senado. Tem um longo caminho a ser percorrido. Não houve aprovação final. Seria bom o deputado federal Eduardo Veloso (UB) esclarecer isso, antes de aparecer comemorando a matéria.

APENAS RECUPERAÇÃO

O estádio Arena da Floresta é uma obra do governo do PT. O que foi entregue agora foi a recuperação física do que tinha sido destruído por ex-gestores da pasta do esporte nesta gestão. Nada mais do que isso.

SEM CLIMA

Os deputados Eduardo Ribeiro e Pablo Bregense sabem que não há mais clima para disputarem a reeleição em 2026 pelo PSD. A tendência é que deixem o partido na próxima janela partidária. Partido não é prisão perpétua.

DESCONFORTO NO MDB

Conheço um pouco dos bastidores do MDB. E pelo que tenho escutado, o deputado Tanízio de Sá (MDB) estava isolado na sigla, na sua intenção de ser o futuro presidente. Mas teve uma posição elogiável de recuar para evitar uma briga partidária.

NÃO GANHARAM

Tenho escutado queixas contra as pavonices de dois assessores do senador Alan Rick (UB), que agem como se a disputa do governo já estivesse liquidada a favor do grupo. Menos, senhores, menos!..

PRECISA PROFISSIONALIZAR

O senador Sérgio Petecão (PSD) precisa ter uma assessoria política profissional, para tratar da montagem das chapas para 2026. Alguém com dedicação exclusiva. Não pode bater o escanteio e cabecear ao mesmo tempo, como tem feito em suas campanhas.

NOME COBIÇADO

Com o PDT estraçalhado politicamente, a deputada Michelle Melo (PDT) passou a ser cobiçada por outros partidos, como o MDB. Pedro Longo, o outro deputado do partido, deve disputar um mandato de deputado federal no PSDB.

PREFEITO POPULAR

Tirando os seus destemperos sem necessidade, o Mazinho não fez uma gestão medíocre à frente da prefeitura de Sena Madureira. O seu erro foi imaginar que o poder era eterno; e esquecer que, eleição se ganha e se perde.

FALTOU DEBATE

A atual legislatura da Assembleia Legislativa não é das melhores no quesito debates no plenário, pela falta de uma oposição vibrante. A maioria esmagadora dos parlamentares têm cargos no governo. A oposição ficou restrita às vozes dos deputados Edvaldo Magalhães (PCdoB) e Michelle Melo (PDT).

DECISÃO PARTIDÁRIA

A decisão da direção nacional do PT é que o Jorge Viana saia candidato ao Senado. Esqueçam o governo. Se vai ganhar ou não a eleição, isso é lá com sua majestade eleitor.

FRASE MARCANTE

“Fazer uma lei e não fazer com que seja cumprida é autorizar a coisa que se quer proibir”. Cardeal Richelieu.