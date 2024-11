Abertas inscrições para Oficina de Roteiro em Rio Branco

A Saci Filmes oferece Oficina de Roteiro com três grandes nomes do cinema brasileiro, em Rio Branco, totalmente gratuitas. A inscrição é única, o link dá acesso a todas as atividades, e pode ser feita acessando o link na bio da @sacifilmes no Instagram.

Esta é uma oportunidade imperdível para aprender com mestres do roteiro e enriquecer sua trajetória no cinema.

A primeira oficina, nos dias 29 e 30 de novembro, das 14h às 18h, no teatro e arena do Sesc, é com Sérgio de Carvalho, cineasta e fundador da Saci Filmes, dedicou sua carreira a celebrar a identidade amazônica. Diretor do premiado longa “Noites Alienígenas”, vencedor do 50° Festival de Gramado, também dirigiu o documentário “Empate”, sobre o legado de Chico Mendes, além de séries que exploram a cultura amazônica.

A segunda oficina será de 2 a 6 de dezembro, também das 14h às 18h, na Filmoteca Acreana, com Juliana Rojas, diretora brasileira premiada com o troféu de Melhor Direção no Festival de Berlim 2024 por “Cidade; Campo”.

Também é reconhecida por obras como “As Boas Maneiras” e a série “Boca a Boca” (Netflix), consolidando-se como uma das grandes vozes do cinema nacional.

No dia 14 de dezembro, as 10h, no Cine Teatro Recreio tem a Masterclass com Sérgio Machado, cineasta e roteirista nascido em Salvador, com uma carreira destacada no cinema brasileiro. Trabalhou como assistente de direção em “Central do Brasil” e “Abril Despedaçado”, além de ser roteirista de “Madame Satã”.

Dirigiu o documentário “Onde a Terra Acaba”, premiado em diversos festivais, e o longa “Cidade Baixa”, lançado em Cannes e vencedor de 30 prêmios. Adaptou e dirigiu ” Quincas Berro D’Água”, além de trabalhar em séries como ” Alice”(HBO) e “Irmãos Freitas” (Space). Seus projetos mais recentes incluem o documentário “Neojibá” e as séries “Maria e o Cangaço” e “Cidade de Deus”, previstas para 2024.