100 bolsas-auxílio no valor de R$ 1,4 mil para estudantes de todo o Brasil

O Santander está com inscrições abertas para empresas interessadas em contratar estagiários por meio do Programa Universitário-Empresas (PUE). Companhias de qualquer segmento e localidade têm até o dia 17 de dezembro para efetuar gratuitamente o cadastro no site https://www.universia.net/br/universitario-empresas. Na edição de 2024 do PUE, serão oferecidas 100 bolsas-auxílio no valor de R$ 1,4 mil mensais para estudantes de todo o Brasil.

Criado em 2015 para incentivar a educação e a empregabilidade, o PUE é uma iniciativa não financeira do Programa Avançar, do Santander Empresas, em parceria com a Universia e o Santander Universidades, e já foi responsável pela distribuição de mais de 3.100 bolsas-auxílio a universitários de 813 cidades de todo o País.

O programa, inédito no mercado, retoma as atividades em 2024 e reafirma o compromisso de tornar-se um importante incentivador e facilitador da empregabilidade, apoiando médias e grandes empresas em todo o processo de contratação e facilitando o ingresso de novos talentos no mercado de trabalho. Além disso, o Banco reduz custos para as empresas participantes, uma vez que é responsável por subsidiar 50% do valor da bolsa-auxílio de R$ 1,4 mil.

Para participar do PUE, as empresas devem ser clientes Santander, ter faturamento anual entre R$ 3 milhões e R$ 200 milhões, possuir dados cadastrais atualizados no Banco (composição societária, endereço, telefone e faturamento), além de estar em situação regular em relação aos pagamentos de produtos de créditos e empréstimos contratados. Ao realizar o cadastro no programa, a empresa deve aguardar até 48 horas para receber a confirmação de elegibilidade ao PUE.

Após a aprovação, a companhia estará apta a publicar o perfil da vaga na plataforma, e, posteriormente, iniciar o processo de seleção e recrutamento e indicar o candidato finalista. Fica a cargo da Universia, empresa do Grupo Santander, conduzir todo o processo de contratação, inclusive, a elaboração do Termo de Compromisso de Estágio (TCE) e avaliação da documentação do candidato, dispensando as empresas de cuidar dos trâmites mais burocráticos. Já os estudantes interessados nas oportunidades devem acessar o site https://www.universia.net/br/universitario-empresas entre 18 de novembro de 2024 e 17 de janeiro de 2025.

Para participar do PUE, o estudante precisa estar cursando Ensino Superior ou Tecnólogo. Não há restrição de cursos para participação no processo seletivo. O estágio tem carga horária de até quatro horas por dia e duração de quatro meses.