Workshop debate nesta terça (26) os rumos da fruticultura no Estado do Acre

O Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, a Embrapa e o Sebrae/AC, em parceria com o Governo do Estado, por meio das secretarias de Agricultura (Seagri), de Planejamento (Seplan) e Meio Ambiente (Sema), o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (Faeac), a Universidade Federal do Acre (Ufac) e Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Acre (Emater-AC), realizam no nesta terça-feira, 26, o Workshop de Planejamento de Ações para Fomento à Fruticultura no Acre.

O evento será focado nas cadeias produtivas de fruticultura, que são extremamente relevantes para o fortalecimento da agricultura. com o objetivo de elaborar um plano robusto que apresente uma análise detalhada do cenário atual da fruticultura no Acre.

A partir dessa análise, o workshop buscará identificar os desafios enfrentados, as oportunidades de mercado e as condições ambientais necessárias para o crescimento do setor. A programação inclui debates sobre as ações e recursos do Governo, os desafios e oportunidades do setor agroindustrial de processamento de frutas, ações de incentivo à fruticultura e a construção de um plano integrado de fomento.

O plano estruturado servirá de embasamento de ações, a busca por recurso e os esforços das instituições para consolidação de uma cadeia produtiva no estado.

O evento contará com palestras de representantes da Secretaria de Planejamento (Seplan), Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), Cooperacre, Só Frutas, Fruit Life, Senar, Universidade Federal do Acre (Ufac), Embrapa, Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Instituto de Defesa Agropecuária e Floresta do Acre (Idaf), Sebrae/AC.

A programação será dividida em dois turnos: pela manhã, das 8h às 12h, e à tarde, das 14h às 17h30, nas salas Rio Chandless, Yaco e Acre no Sebrae/AC.

Confira a programação completa abaixo: