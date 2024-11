Viralizou! Cachorro cansa e desiste de andar durante passeio; assista

Ana Luisa compartilhou, com seus seguidores do TikTok, uma cena que flagrou, de um cachorrinho que cansou de dar um passeio, divertindo os usuários da rede social.

O vídeo, postado no último sábado (23), mostra o pet sentado no chão e a tutora o puxando pela guia, querendo que ele voltasse a andar, mas sem sucesso. O cachorrinho chegou até a deitar pedindo carinho, mas, após sua humana conversar com ele, conseguiu com que o peludo mudasse de ideia.

Achando a cena fofa, Ana Luisa escreveu na filmagem: “Pra mãezinha do pet que tava cansado e não queria mais andar: Você melhorou meu dia”, disse.

A postagem já conta com mais de 400 mil curtidas e com quase 700 comentários. “As vezes nem é cansaço, é só birra mesmo!”, disse uma seguidora. “O doguinho: Oh mulher, me leva,não custa nada…”, brincou outra internauta.

Fonte: BNEWS