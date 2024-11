A previsão do tempo para esta terça-feira, 26, no Acre, indica clima quente, com temperaturas variando entre 22°C e 35°C, dependendo da região, segundo previsão do Meteored Tempo.

O dia deve ser predominantemente ensolarado, mas há possibilidade de chuvas rápidas e isoladas em algumas áreas do estado, principalmente à tarde. Essa combinação de calor e pancadas de chuva é típica para esta época do ano na região.