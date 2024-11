TCE divulga resultado final do concurso para avaliação de candidatos PCD e títulos

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) divulgou, nesta terça-feira (26), o resultado final da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam pessoas com deficiência, exceto para os cargos de Auditor de Controle Externo. Também foram publicados o resultado final da avaliação de títulos para os cargos de Analista e o resultado final do concurso público, com exceção dos cargos de Auditor de Controle Externo. A homologação foi oficializada pelo presidente do TCE-AC, conselheiro José Ribamar Trindade de Oliveira, conforme publicado no Diário Eletrônico da instituição.

Acesso às justificativas

De acordo com o documento, as justificativas da banca examinadora para os deferimentos ou indeferimentos de recursos interpostos contra os resultados provisórios estarão disponíveis a partir de 26 de novembro de 2024, no site oficial do Cebraspe, organizador do concurso: www.cebraspe.org.br.

O TCE-AC ressalta que o Cebraspe não se responsabiliza por problemas técnicos ou falhas de comunicação que possam impedir os candidatos de acessar as justificativas online.

Homologação do concurso

O concurso, que visa ao preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior no quadro efetivo do tribunal, teve seu resultado final homologado, exceto para os cargos de Auditor de Controle Externo.

Confira a lista de aprovados no portal oficial do TCE-AC ou no site do Cebraspe.

