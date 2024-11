“Queria me machucar”, diz Guardiola após apresentar marcas no rosto em empate do City

Após o péssimo empate do City, Guardiola apareceu com marcas no rosto em coletiva | Bnews - Divulgação Reprodução/Redes Sociais/X/@CFC_Janty e @FabrizioRomano

Com corte no nariz e arranhões na cabeça, Guardiola deu um susto nos torcedores do Manchester City e admiradores, após aparecer em coletiva para falar sobre mais um resultado frustrante da equipe inglesa na temporada.

Pela Champions League, nesta terça-feira (26), o City deixou o Feyenoord empatar o jogo em 3 a 3, após a equipe abrir três a zero no placar. Questionado pela imprensa, Guardiola explicou que ele mesmo se arranhou ao passar a mão no rosto durante o jogo.

Eu passei meu dedo aqui (no nariz), passei a unha. Eu queria me machucar”, disse o treinador, em tom de brincadeira.

🎥 Assista:

🚨 Pep Guardiola on those cuts: “With my fingers… I want to harm myself”. 🎥 @BeanymanSports pic.twitter.com/9g9Ix0LyrO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 26, 2024

Vale ressaltar que o Manchester City atravessa um dos seus piores momentos na temporada, com uma sequência de seis jogos sem vencer, sendo cinco derrotas e um empate.

Na tabela de classificação da “Fase de Liga”, da Champions, o City ocupa a 15º posição, com oito pontos, e pode perder posições nesta quarta-feira (27), no complemento da quinta rodada.

Fonte: BNEWS