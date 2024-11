IMAGENS FORTES! Briga entre Andressa Urach e Juju Ferrari termina em sangue; veja vídeo

O segundo round entre Andressa Urach e Juju Ferrari, que já tinham brigado no mês passado, aconteceu na madrugada desta terça-feira (26). As duas marcaram presença no lançamento de uma casa de apostas, em São Paulo, e chegaram às vias de fato, resultando em muita confusão e até mesmo em sangue.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a briga entre as duas, que acabaram ficando próximas durante o evento e trocando insultos. Em determinado momento, a atriz pornô, que recentemente foi parar no hospital após gravar conteúdo com oito homens, cospe na rival e acaba levando uma um tapa no rosto.

Como Juju estava com uma taça na mão, a agressão terminou em um corte profundo no rosto de Andressa, que logo fica sangrando. A confusão é apartada por seguranças do local e Juju é retirada da casa de eventos, enquanto a ex-Miss Bumbum recebeu os primeiros atendimentos.

Achei que as rinhas tinham sido proibidas kkkkk A expressão que a Urach entregou sangrando… geeeente não acredito Só faltava voltar o Panico na TV e CQC pra viagem no tempo pra 2011 ser completa pic.twitter.com/yFNSxfzUbl — Guto TV (@ogutotv) November 26, 2024

Posteriormente, Andressa compartilhou em seu perfil oficial do Instagram, através dos stories, um vídeo mostrando o corte enquanto recebia atendimento em um hospital. Juju também se pronunciou e tranquilizou os seguidores. “Estou em casa já, brilhos. Amanhã venho falar com vocês! Algo me falou pra não ir na festa! Estou chateada com tudo isso! As pessoas são sujas!”, declarou.

Que baixaria! Durante uma festa Andressa Urach decidiu cuspir em sua arqui-inimiga, Juju Ferrari, que devolveu metendo uma taça de vidro em seu rosto, o que acabou gerando um corte que deixou a cara da Urach ensanguentada. Ela teve que se retirar da festa pra ir ao hospital, onde… pic.twitter.com/NWQxhODgn7

— Dan Pimpão 🏳️‍🌈 (@DanPimpao) November 26, 2024

Fonte: BNEWS